Σήμερα Τρίτη Λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια Οι Άνεμοι θα πνέουν Β – ΒΔ στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 15 βαθμούς , και στην υπόλοιπη χώρα έως 16 με 18 βαθμούς

Την Τετάρτη Αρκετή ηλιοφάνεια. Η ένταση των ανέμων μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη . Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο .

Την Πέμπτη λίγη συννεφιά που βαθμιαία στα Δυτικά θα αυξηθεί και τη νύχτα στο Β. Ιόνιο είναι πιθανό να βρέξει. Την Παρασκευή στη Δυτική Ελλάδα και αργότερα στις Κυκλάδες την Κρήτη και στα Βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Θα επικρατήσουν νοτιάδες 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο την Παρασκευή.

Αττική

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος Οι Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ , Θερμοκρασία: έως 16 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος. Άνεμοί: μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 15 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

