Γενικά αίθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις προβλέπεται για σήμερα ο καιρός. H ορατότητα τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15 στα κεντρικά τους 14 με 16 και στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Τις βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία στο Ιόνιο βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Έως 14 με 16 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Εως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 27-11-2024

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Γενικά αίθριος καιρός.

Τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και μόνο στα Δωδεκάνησα θα πνέουν βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο. Θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια τους 15 με 17 και στην υπόλοιπη χώρα τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου. Νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από -2 (μείον 2) έως 15 με 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 2 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 και στην Κρήτη έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα Δωδεκάνησα τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28-11-2024

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στο Ιόνιο.

Τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς μεταβλητοί και από το απόγευμα στα δυτικά νότιοι έως 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 16, στα κεντρικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τους 18 και στην υπόλοιπη χώρα έως 20 βαθμούς Κελσίου. Νωρίς το πρωί στα βόρεια ορεινά και ημιορεινά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29-11-2024

Στα δυτικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από τις απογευματινές ώρες βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια και στο ανατολικό Αιγαίο, ενώ από το βράδυ τοπικές βροχές θα σημειώνονται και στις υπόλοιπες περιοχές και κυρίως στις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ από τις βραδινές ώρες στα βόρεια θα στραφούν σε βόρειους 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 30-11-2024

Άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες, που πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κατά τη διάρκεια των φαινομένων.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 5 με 7 μποφόρ και στα δυτικά και τα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 01-12-2024

Άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας, αλλά και της Εύβοιας και της Πελοποννήσου.Τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν σταδιακή ύφεση στα δυτικά, ενώ πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά στα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κατά τη διάρκεια των φαινομένων.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα βορειοανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ με τάση εξασθένησης από τις απογευματινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη σχεδόν τη χώρα.

