Μέχρι και το Σάβ/Κυρ δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Από εβδομάδα όμως , φαίνεται πως κάτι αλλάζει και θα έχουμε βροχούλες… !!

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Πέμπτη  λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια.   Οι άνεμοι θα πνέουν Α – ΒΑ στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ , στο Αιγαίο  5 με 7, στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.  Η  θερμοκρασία  θα ανέβει το μεσημέρι στη Δ. Ελλάδα , στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 23 με 24 βαθμούς , Στην υπόλοιπη χώρα έως 19 με 21 βαθμούς.

Παρασκευή και Σάββατο , τοπικές συννεφιές στα ανατολικά , με πιθανότητα βροχής το Σάββατο στις Σποράδες , την Εύβοια , την Α. Στερεά και την Κρήτη.  Οι Β Άνεμοι στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ . Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος την Κυριακή Λίγη συννεφιά ,  κατά τόπους αυξημένη  στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι Άνεμοι στο Ιόνιο ΝΑ 3 με 4  μποφόρ και στο Αιγαίο ΒΑ 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα σχεδόν αίθριος .  Οι Άνεμοι: Β – ΒΑ  4 με 6  στα Α πρόσκαιρα 7 μποφόρ Θερμοκρασία: έως 20  βαθμούς

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα.  Σχεδόν αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.  Θερμοκρασία:   έως 19 βαθμούς 

TAGS: Καιρός Χριστίνα Σούζη
