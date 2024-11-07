Σήμερα Πέμπτη λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν Α – ΒΑ στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ , στο Αιγαίο 5 με 7, στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Δ. Ελλάδα , στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 23 με 24 βαθμούς , Στην υπόλοιπη χώρα έως 19 με 21 βαθμούς.

Παρασκευή και Σάββατο , τοπικές συννεφιές στα ανατολικά , με πιθανότητα βροχής το Σάββατο στις Σποράδες , την Εύβοια , την Α. Στερεά και την Κρήτη. Οι Β Άνεμοι στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ . Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος την Κυριακή Λίγη συννεφιά , κατά τόπους αυξημένη στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι Άνεμοι στο Ιόνιο ΝΑ 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο ΒΑ 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Αττική

Καιρός σήμερα σχεδόν αίθριος . Οι Άνεμοι: Β – ΒΑ 4 με 6 στα Α πρόσκαιρα 7 μποφόρ Θερμοκρασία: έως 20 βαθμούς

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Σχεδόν αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 19 βαθμούς

