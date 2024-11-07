Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Κρήτη και το νότιο Ιόνιο. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ανοιχτά του νοτίου Ιονίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Στα υπόλοιπα βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και τοπικά στο κεντρικό Αιγαίο τις πρωινές ώρες έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 20 με 22 και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά, τη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στην κεντρική Μακεδονία.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος και μόνο στα ανοιχτά του νοτίου Ιονίου θα υπάρχουν αυξημένες νεφώσεις και υπάρχει πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Ανατολικοί 3 με 5 και τοπικά στον Πατραϊκό έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες στην Εύβοια και πρόσκαιρα στην ανατολική Στερεά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις, που τοπικά στην Κρήτη θα είναι τοπικά αυξημένες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στις βόρειες Κυκλάδες τις πρωινές ώρες έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 και στη νότια Κρήτη έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στις Σποράδες.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στις Σποράδες πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08-11-2024

Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Κρήτη και το νότιο Ιόνιο λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 16 με 18 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 19 με 21 και τοπικά στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά, τη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 09-11-2024

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στις Σποράδες, την Εύβοια και τη νότια νησιωτική χώρα, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10-11-2024

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά ηπειρωτικά, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Από το απόγευμα προβλέπεται αύξηση των νεφώσεων και στα δυτικά όπου στο νότιο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από το βράδυ μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 11-11-2024

Στα δυτικά νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο νότιο Ιόνιο και βαθμιαία στη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο. Στα ανατολικά λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά απο βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

