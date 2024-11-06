Σχεδόν αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές. Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στην Κρήτη και το νότιο Ιόνιο και μέχρι τις μεσημβρινές ώρες στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά. Πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές στην Κρήτη και μεμονωμένων καταιγίδων στα ανοιχτά του νοτίου Ιονίου.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα βόρεια θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και στα ορεινά δεν αποκλείεται να σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός και μόνο στην κεντρική και δυτική Μακεδονία θα υπάρχουν νεφώσεις τοπικά αυξημένες μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στο Θρακικό έως 6 μποφόρ

Θερμοκρασία: Από 06 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος και μόνο στα ανοιχτά του νοτίου Ιονίου θα υπάρχουν αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στον Πατραϊκό έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά 7 τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές στα δυτικά τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στις Κυκλάδες τις πρωινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 και στη νότια Κρήτη έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου και στα βόρεια έως 20 βαθμούς.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Από το μεσημέρι γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και στις Σποράδες 5 πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

