Σήμερα Τρίτη, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν Β – ΒΑ, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, και στο Αιγαίο 4 με 6, πρόσκαιρα στις Κυκλάδες 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 και τοπικά έως 27 βαθμούς.

Την Τετάρτη, σποραδικές βροχές θα σημειωθούν στη Μακεδονία και πιθανόν στη Θεσσαλία, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν Β στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 5 με 7 η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Την Πέμπτη, βροχές θα σημειωθούν στη Θεσσαλία, την Α. Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Β άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Τέλος, την Παρασκευή πιθανότητα για ασθενείς βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη και το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός. Οι Β άνεμοι την Παρασκευή 7 μποφόρ στο Αιγαίο, το Σάββατο θα εξασθενήσουν, η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Αττική

Καιρός σήμερα, γενικά αίθριος. Οι άνεμοι: Β – ΒΑ 4 με 5, βαθμιαία στα ανατολικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 26 βαθμούς

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα, λίγη συννεφιά. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 24 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

