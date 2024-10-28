Γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές στα δυτικά και λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη .

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στις Κυκλάδες κατά τη διάρκεια της ημέρας έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί λίγο πιο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στα βόρεια θα φτάσει τους 24 με 25 βαθμούς, στα κεντρικά τους 25 με 26 και στα νότια κατά τόπους τους 27 βαθμούς Κελσίου. Οι ελάχιστες τιμές της θερμοκρασίας στα βόρεια και κεντρικά πεδινά της ηπειρωτικής χώρας θα κυμανθούν περί τους 6 με 7 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 24 και τοπικά έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πυκνότερες από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 24 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 25 και τοπικά στα νότια τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στις Κυκλάδες κατά τη διάρκεια της ημέρας τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και στις Σποράδες βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

