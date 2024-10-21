Σήμερα Δευτέρα Τοπικές συννεφιές προβλέπονται στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν Α – ΒΑ , στο Ιόνιο 4 με 6 μποφόρ, και στο Αιγαίο 5 με 7 πιθανόν τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, και θα φτάσει στα Βόρεια έως 22 βαθμούς , και στην υπόλοιπη χώρα έως 23 με 26 βαθμούς.

Την Τρίτη την Τετάρτη και την Πέμπτη δεν αναμένονται βροχές , ενώ την Παρασκευή ίσως σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στην Εύβοια , τις Σποράδες και τη Δ. Κρήτη. Συνεχίζονται οι βοριάδες στο Αιγαίο με ένταση 6 με 7 και πιθανόν τοπικά και κατά διαστήματα 8 μποφόρ και η θερμοκρασία δε φαίνεται να αλλάζει σημαντικά.

Αττική

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος. Οι Άνεμοι: Β – ΒΑ 4 με 6 στα ανατολικά 7 μποφόρ Θερμοκρασία: έως 22 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 21 βαθμούς

