Όλη την εβδομάδα ενισχυμένοι βοριάδες στο Αιγαίο , ψύχρα και οι βροχές άφαντες … !! Με παρόμοιο καιρό και οι παρελάσεις.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Δευτέρα Τοπικές συννεφιές προβλέπονται στη χώρα μας.    Οι άνεμοι θα πνέουν Α – ΒΑ , στο Ιόνιο  4 με 6 μποφόρ, και στο Αιγαίο  5 με 7 πιθανόν  τοπικά  8 μποφόρ. Η  θερμοκρασία  θα σημειώσει μικρή άνοδο, και θα φτάσει στα Βόρεια έως 22 βαθμούς , και στην υπόλοιπη χώρα έως 23 με 26 βαθμούς.

Την  Τρίτη την  Τετάρτη και την Πέμπτη  δεν αναμένονται βροχές , ενώ την Παρασκευή ίσως σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στην Εύβοια , τις Σποράδες και τη Δ. Κρήτη.  Συνεχίζονται οι βοριάδες στο Αιγαίο με ένταση 6 με 7 και πιθανόν τοπικά και κατά διαστήματα 8 μποφόρ και η θερμοκρασία δε φαίνεται να αλλάζει σημαντικά.

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος.  Οι Άνεμοι: Β – ΒΑ 4 με 6   στα ανατολικά 7 μποφόρ  Θερμοκρασία: έως 22 βαθμούς.  

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα.  Λίγη συννεφιά.  Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.  Θερμοκρασία: έως 21 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

Καιρός Χριστίνα Σούζη
