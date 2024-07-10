Υψηλές θερμοκρασίες κυρίως στην ηπειρωτική χώρα αναμένονται και για σήμερα Τετάρτη με τον υδράργυρο να παραμένει κολλημένος στους 40 βαθμούς Κελσίου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΜΥ, ο καιρός αναμένεται για σήμερα αίθριος και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 38 με 40 βαθμούς Κελσίου. Στη νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 31 με 33 βαθμούς και κατά τόπους στα νησιά του Ιονίου, του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 34 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στο Θρακικό πρόσκαιρα τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά της Ηπείρου.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 37 και στα ηπειρωτικά έως 38 με 40 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ με μικρή εξασθένηση το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 39 και πιθανώς κατά τόπους έως 40 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Κρήτης θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 32 βαθμούς και στη νότια Κρήτη έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και είναι πιθανό να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στην περιοχή του Καστελλόριζου.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στα Δωδεκάνησα βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στις Σποράδες 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 39 με 40 βαθμούς και στις Σποράδες έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια και τα ανατολικά 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τοπικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 11-07-2024

Γενικά αίθριος καιρός. Τις πρώτες πρωινές ώρες θα υπάρχουν πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στη ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Τις μεσημβρινές ώρες τοπικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, οπότε είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά της Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και πρόσκαιρα στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής κυρίως χώρας. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 38 βαθμούς και κατά τόπους τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου. Επισημαίνεται ότι στις παράκτιες περιοχές οι μέγιστες τιμές θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερες.

Στη νησιωτική χώρα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 με 34 βαθμούς και κατά τόπους στα νησιά του Ιονίου, του ανατολικού Αιγαίου και τη νότια Κρήτη, τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-07-2024

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις, οπότε στα ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και βόρεια και θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 39 βαθμούς και κατά τόπους τους 40 και πιθανόν τους 41 βαθμούς Κελσίου. Επισημαίνεται ότι στις παράκτιες περιοχές οι μέγιστες τιμές θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερες.

Στη νησιωτική χώρα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 με 34 βαθμούς και κατά τόπους στα νησιά του Ιονίου και του ανατολικού Αιγαίου τους 35 με 38 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

