Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα, Παρασκευή ο καιρός, όμως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά και την Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν όμβροι και κυρίως στα ορεινά της δυτικής Στερεάς και της Πελοποννήσου σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις Κυκλάδες και τη βόρεια Κρήτη τους 29 με 30 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά 5 και πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και βαθμιαία από τις μεσημβρινές ώρες νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε είναι πιθανό στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν όμβροι και στα ορεινά κυρίως της Πελοποννήσου και της δυτικής Στερεάς σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και βαθμιαία στο Ιόνιο βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Πελοποννήσου και της κεντρικής Στερεάς θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά στις ανατολικές Κυκλάδες 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 29 με 30 και στη νότια Κρήτη τοπικά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό στα ορεινά να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και στις Σποράδες βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

