Σήμερα Πέμπτη Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες συννεφιές στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα , οπότε στα δυτικά ηπειρωτικά και κατά τόπους στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ , και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 35 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά τοπικά έως 36 βαθμούς.

Την Παρασκευή Λίγη συννεφιά , με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα Δ – Κ – και Β ηπειρωτικά και κυρίως στα ΒΔ . Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια.

Τέλος το Σ/Κ ηλιοφάνεια , με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα Δ και Β ορεινά. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο , θα φτάνει τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος Άνεμοι: Β 4 με 5 μποφόρ , στα Α πρόσκαιρα 6 . Θερμοκρασία: έως 35 βαθμούς .

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος , με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 33 βαθμούς

