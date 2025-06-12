Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Απογευματινές μπόρες σήμερα και αύριο , βοριάδες 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση το Σ/Κ

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Πέμπτη  Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες συννεφιές  στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το  απόγευμα , οπότε στα δυτικά ηπειρωτικά και κατά τόπους στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας θα σημειωθούν τοπικές  μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ , και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι  έως 34 με 35 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά τοπικά έως 36 βαθμούς.

Την Παρασκευή Λίγη συννεφιά ,  με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα Δ – Κ – και Β ηπειρωτικά και κυρίως στα ΒΔ . Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια.

Τέλος το Σ/Κ ηλιοφάνεια , με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα Δ και Β ορεινά. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο , θα φτάνει τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.    

ΑΤΤΙΚΗ                                                                                      

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος  Άνεμοι: Β  4 με 5  μποφόρ , στα Α πρόσκαιρα 6 .  Θερμοκρασία: έως 35  βαθμούς .

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ    

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος  ,  με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά.  Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4  μποφόρ. Θερμοκρασία:  έως 33 βαθμούς 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Καιρός Χριστίνα Σούζη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark