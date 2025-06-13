Λογαριασμός
Σποραδικές καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις σήμερα Παρασκευή. Ενισχυμένοι Βοριάδες το Σ/Κ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία σε μικρή πτώση .

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Παρασκευή Αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες συννεφιές  στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το  απόγευμα , οπότε στα δυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές  μπόρες και κυρίως στα ορεινά της Δ Στερεάς και της Πελοποννήσου , μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ , στο Αιγαίο 4 με 6 και στις Κυκλάδες τοπικά 7 μποφόρ.  Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι  έως 33 με 35 βαθμούς .

Το  Σ/Κ αλλά και τη Δευτέρα ηλιοφάνεια , με απογευματινές μπόρες στα Δ και Β ορεινά. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο , θα φτάνει τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση το Σ/Κ και δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά τη Δευτέρα.    

ΑΤΤΙΚΗ                                                                                      

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος  Άνεμοι: Β  3 με 5  μποφόρ , στα Α πρόσκαιρα 6 .  Θερμοκρασία: έως 35  βαθμούς .

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ    

Καιρός σήμερα Λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα.  Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4  μποφόρ. Θερμοκρασία:  έως 32 βαθμούς 

