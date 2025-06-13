Σήμερα Παρασκευή Αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες συννεφιές στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα , οπότε στα δυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα ορεινά της Δ Στερεάς και της Πελοποννήσου , μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ , στο Αιγαίο 4 με 6 και στις Κυκλάδες τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 33 με 35 βαθμούς .

Το Σ/Κ αλλά και τη Δευτέρα ηλιοφάνεια , με απογευματινές μπόρες στα Δ και Β ορεινά. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο , θα φτάνει τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση το Σ/Κ και δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά τη Δευτέρα.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος Άνεμοι: Β 3 με 5 μποφόρ , στα Α πρόσκαιρα 6 . Θερμοκρασία: έως 35 βαθμούς .

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Καιρός σήμερα Λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 32 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

