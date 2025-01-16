Σήμερα Πέμπτη Τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στα Α και Ν , σποραδικές καταιγίδες στα ΝΔ , βαθμιαία οι βροχές , θα περιοριστούν στη Θεσσαλία, Α Στερεά , την Εύβοια , στις Σποράδες και την Κρήτη. Οι άνεμοι στα Νότια πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια έως 7 με 8 βαθμούς , στην υπόλοιπη χώρα έως 13 με 15 βαθμούς , και στο Ν Αιγαίο έως 17 βαθμούς.
Την Παρασκευή ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν στη Θεσσαλία, Α Στερεά , την Εύβοια , στις Σποράδες και την Κρήτη , που βαθμιαία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμοι στο Ιόνιο Α – ΝΑ 4 με 6 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα πνέουν Β – ΒΑ 4 με 6 και τοπικά στα νότια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βόρεια.
το Σάβ/Κυρ ο καιρός θα είναι βελτιωμένος , με αρκετή ηλιοφάνεια και μικρή περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας.
Αττική
Καιρός σήμερα Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη με ασθενείς τοπικές βροχές ,το πρωί , κυρίως στα Β του νομού Άνεμοι: Β 4 με 5 και στα Α 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 13 βαθμούς.
Θεσ/νίκη
Καιρός σήμερα. Τοπικές συννεφιές . Άνεμοί: Β 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 7 βαθμούς
