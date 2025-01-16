Λογαριασμός
Περιορίζονται σήμερα Πέμπτη τα φαινόμενα στα ανατολικά και νότια. Από την Παρασκευή και κυρίως το Σ/Κ ο καιρός βελτιώνεται με αρκετή ηλιοφάνεια και άνοδο της θερμοκρασίας.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Πέμπτη Τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στα Α και Ν , σποραδικές καταιγίδες στα ΝΔ ,   βαθμιαία οι βροχές , θα περιοριστούν  στη Θεσσαλία, Α Στερεά , την Εύβοια , στις Σποράδες και την Κρήτη.  Οι άνεμοι στα Νότια πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Η  θερμοκρασία  θα ανέβει το μεσημέρι  στα κεντρικά και βόρεια έως 7 με 8 βαθμούς ,  στην υπόλοιπη χώρα έως 13 με 15 βαθμούς , και  στο Ν Αιγαίο έως 17 βαθμούς.

Την Παρασκευή ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν στη Θεσσαλία, Α Στερεά , την Εύβοια , στις Σποράδες και την Κρήτη , που βαθμιαία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμοι στο Ιόνιο  Α – ΝΑ  4 με 6 μποφόρ. Στο Αιγαίο  θα πνέουν Β – ΒΑ  4 με 6 και τοπικά στα νότια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βόρεια.

το Σάβ/Κυρ ο καιρός θα είναι βελτιωμένος , με αρκετή ηλιοφάνεια και μικρή περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας.

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα  Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη με ασθενείς τοπικές βροχές ,το πρωί , κυρίως στα Β του νομού  Άνεμοι: Β 4 με 5 και στα Α 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 13 βαθμούς.  

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Τοπικές συννεφιές . Άνεμοί: Β  3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 7 βαθμούς 

