Βελτιωμένος καιρός σε αρκετές περιοχές της χώρας, προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στη δυτική Ελλάδα και τη νότια νησιωτική χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές στην Κρήτη και τη νύχτα στο βόρειο Ιόνιο. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, στρεφόμενοι σε δυτικών διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα επανέλθει σε κανονικά για την εποχή επίπεδα κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της. Θα κυμανθεί στα βόρεια από -5 (μείον πέντε) έως 09 βαθμούς, στα κεντρικά από 00 έως 13, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 04 έως 15 βαθμούς και στη νότια νησιωτική χώρα από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα ανατολικά τμήματα. Από αργά το βράδυ στη δυτική Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 στρεφόμενοι βαθμιαία στα ανατολικά τμήματα από δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -04 (μείον 4) έως 09 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και τη νύχτα στο βόρειο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία από δυτικές με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στρεφόμενοι γρήγορα σε δυτικών διευθύσεων 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές στην Κρήτη.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, στρεφόμενοι σταδιακά σε δυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα βόρεια σχεδόν αίθριος, με λίγες τοπικές νεφώσεις που το βράδυ θα αυξηθούν. Στα νότια λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και πρόσκαιρα το πρωί στα νότια τοπικά έως 7 μποφόρ, στρεφόμενοι σταδιακά στα βόρεια σε νότιους νοτιοδυτικούς 3 με 4 και στα νότια σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ



Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί και βαθμιαία δυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 10 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και γρήγορα από δυτικές έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -02 (μείον 2) έως 09 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-01-2024

Στα δυτικά, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές που από το απόγευμα θα ενταθούν. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές κυρίως στην ανατολική Πελοπόννησο και την ανατολική Στερεά. Σποραδικές καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν από το απόγευμα κυρίως στα δυτικά και νότια. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ, βαθμιαία θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Θα κυμανθεί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά από -02 (μείον δύο) έως 13 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 03 έως 16 και στη νησιωτική χώρα από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16-01-2024

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη Στερεά, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Ύφεση των φαινομένων από το απόγευμα στα δυτικά ενώ στα νοτιοανατολικά θα έχουμε πρόσκαιρη ενίσχυση. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ, στα βόρεια από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17-01-2024

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες νωρίς το πρωί και γρήγορη βελτίωση. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στη δυτική Ελλάδα και τις πρωινές ώρες στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα κεντρικά και βόρεια από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο βόρειο Αιγαίο βορειοανατολικοί 6 μποφόρ, στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα σταδιακά θα στραφούν σε νότιους 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18-01-2024

Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με λίγες τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

