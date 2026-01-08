Ισχυρή πτώση της θερμοκρασίας και χιόνια από την Κυριακή

«Πολικές θερμοκρασίες» και χιόνια αναμένεται να συνθέσουν το σκηνικό του καιρού από την ερχόμενη εβδομάδα με τη θερμοκρασία να πέφτει αισθητά ήδη από την Κυριακή 11 Ιανουαρίου οπότε και αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα.

Η μεταβολή του καιρού θα γίνει αισθητή κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, όπου η θερμοκρασία θα πέσει σημαντικά, ενώ στα ηπειρωτικά αναμένεται και παγετός.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), την Κυριακή θα σημειωθούν αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ στο ανατολικό Αιγαίο θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις προβλέπονται στα ορεινά, αλλά από το βράδυ και σε περιοχές της βορειοανατολικής χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη θα φτάνουν πρόσκαιρα τα 7 με 8 μποφόρ.

Τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει περαιτέρω σε όλη τη χώρα, με παγετό στα ηπειρωτικά, που κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια θα είναι ισχυρός.

Χιονοπτώσεις θα συνεχιστούν στα ορεινά, κυρίως της Εύβοιας, του βορείου Αιγαίου και της Κρήτης, ενώ οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους με ένταση 5 έως 6 μποφόρ, στα πελάγη τοπικά 7 με 8 μποφόρ.

Την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, η χώρα θα παρουσιάσει μικρή βελτίωση, με γενικά αίθριο καιρό στα περισσότερα ηπειρωτικά, αν και στα βόρεια θα παραμείνουν ισχυρός παγετός.

Στα νησιά του Αιγαίου, στην Κρήτη και την Εύβοια προβλέπονται τοπικές βροχές και λίγα χιόνια στα ορεινά, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν βαθμιαία.

