Επικαιροποίηση έκτακτου δελτίου ΕΜΥ: Ποιες περιοχές θα σαρώσουν ισχυρές βροχές τις επόμενες ώρες

Ποιες περιοχές είναι σε πορτοκαλί προειδοποίηση - Πότε αναμένονται τα φαινόμενα στην Αττική - Η νεότερη πρόγνωση της ΕΜΥ 

Καιρός

Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εκδόθηκε την Πέμπτη 19/2/2026, επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, με την ΕΜΥ να εκδίδει πορτοκαλί προειδοποίηση.

Αναλυτικά, η πρόγνωση:

1. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

  • στη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο μέχρι τις μεσημεριανές ώρες σήμερα Παρασκευή
  • στην υπόλοιπη Πελοπόννησο μέχρι αργά το απόγευμα σήμερα Παρασκευή
  • στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις απογευματινές ώρες σήμερα έως το Σάββατο το απόγευμα
  • στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια πρόσκαιρα σήμερα Παρασκευή από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα
  • στα νησιά του ανατολικού βορειοανατολικού Αιγαίου από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου
  • στα Δωδεκάνησα το Σάββατο από τις πρωινές ώρες μέχρι νωρίς το απόγευμα.

2. Ισχυροί νότιοι άνεμοι, εντάσεως έως και 8 μποφόρ θα πνέουν σήμερα Παρασκευή (20-02-26) μέχρι τις βραδινές ώρες στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο και τη Θράκη.

