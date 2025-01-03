Λογαριασμός
Εορτολόγιο: Τα σπάνια ονόματα των Αγίων που τιμούμε σήμερα Παρασκευή 3 Ιανουαρίου

Δείτε σε ποιους ευχόμαστε σήμερα «χρόνια πολλά» για την ονομαστική τους εορτή

εορτολόγιο

Σήμερα, Παρασκευή 3 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Προφήτη Μαλαχία, του Αγίου Γόρδιου του Μάρτυρα, της Αγίας Θωμαΐδος, της Αγίας Γενεβιέβης των Παρισίων (Πολιούχος Παρισίου).

Ειδικότερα, σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Γενοβέφα, Γενεβιέβη

