Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που βαθμιαία στα δυτικά, τα νότια και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα αυξηθούν και θα σημειωθούν παροδικές βροχές κυρίως στα δυτικά.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 και στο Αιγαίο θα πνέουν νοτιοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα ανατολικά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και βαθμιαία στα ανατολικά από τις μεσημβρινές ώρες νοτιοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 13 με 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 5 με 6 βαθμούς μικρότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από τις προμεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν παροδικές βροχές.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από -05 (μείον πέντε) έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4, βαθμιαία νότιοι νοτιοδυτικοί και από τις μεσημβρινές ώρες στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες αρχικά στην Κρήτη και βαθμιαία και στις νότιες Κυκλάδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4, βαθμιαία νότιοι νοτιοδυτικοί και από τις βραδινές ώρες στις βόρειες Κυκλάδες τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 και στη νότια Κρήτη έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις που από το μεσημέρι βαθμιαία θα αυξηθούν οπότε ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και από τις μεσημβρινές ώρες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου και στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις και βαθμιαία γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και βαθμιαία νοτιοδυτικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις και βαθμιαία γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

