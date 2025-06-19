Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 19 Ιουνίου

Σήμερα, Πέμπτη 19 Ιουνίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσίου Παϊσίου του Μεγάλου, του Αγίου Ιούδα του Θαδδαίου και του Αγίου Ζωσίμου μάρτυρος.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:
- Παΐσιος, Παΐσης, Παϊσία *
- Ιούδας
- Ζώσιμος, Ζώσης, Ζήσιμος, Ζήσης, Ζωσιμαίος, Ζώσα, Ζωσιμαία
* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 06:02 - Δύση ήλιου: 20:50 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 48 λεπτά
Σελήνη 22.8 ημερών
Πηγή: skai.gr
