Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο σήμερα, Πέμπτη, αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νότια θαλάσσια - παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε παροδικά αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία, στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τις Κυκλάδες.

Λίγα χιόνια θα πέσουν κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά και πρόσκαιρα και σε ημιορεινά της Ηπείρου, της δυτικής και της κεντρικής Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο νότιο Ιόνιο τοπικά έως 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Στα βόρεια και θα κυμανθεί από -05 (μείον πέντε) έως 07 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά στα νησιά του Ιονίου και του βορειοανατολικού Αιγαίου από 07 έως 13 με 15 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Τις πρωινές και βραδινές ώρες θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός στα κεντρικά και βόρεια.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες και στα γύρω ορεινά - ημιορεινά παροδικές χιονοπτώσεις. Από το απόγευμα βαθμιαία βελτίωση.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 07 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο κυρίως τις πρωινές ώρες και στα ορεινά - ημιορεινά παροδικές χιονοπτώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Από νωρίς το απόγευμα βαθμιαία ο καιρός θα βελτιωθεί.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -02 (μείον 2) έως 07 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία από -05 (μείον 5) έως 04 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νότια θαλάσσια - παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και πρόσκαιρα και σε ημιορεινά της Ηπείρου. Τα φαινόμενα από το απόγευμα θα εξασθενήσουν.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο νότιο Ιόνιο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από -05 (μείον 5) έως 06 βαθμούς Κελσίου.



ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες στα νότια θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα μεμονωμένες καταιγίδες. Παροδικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα νότια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στις Κυκλάδες και στα νότια θαλάσσια - παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα βόρεια όπου υπάρχει πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι.

Άνεμοι: Στα βόρεια βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 μποφόρ. Στα νότια βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το απόγευμα 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Στα νότια από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια από 08 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές. Ασθενείς παροδικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στις Σποράδες τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 08 βαθμούς Κελσίου και στις Σποράδες έως 12 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.