Καιρός σήμερα: Βροχές και ισχυρές καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια

Μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά και τα βόρεια, με πιθανώς ισχυρά φαινόμενα στα βορειοδυτικά από το βράδυ προβλέπει για την Παρασκευή η ΕΜΥ.

Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία και στα βόρεια. Τα φαινόμενα στα βορειοδυτικά από το βράδυ πιθανώς κατά τόπους θα είναι ισχυρά.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με σποραδικές βροχές από το απόγευμα.



Τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη.



Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ που από το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε βοριάδες 5 με 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15 με 16 και στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ ανά περιοχές



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις. Από το μεσημέρι στη δυτική Μακεδονία και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές θα σημειωθούν τοπικές βροχές που γρήγορα θα ενταθούν. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το απόγευμα στη Μακεδονία και από το βράδυ και στη Θράκη. Τη νύχτα τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας.

Ανεμοι: Νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Από το απόγευμα στα δυτικά θα στραφούν σε βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά σε ανατολικών διευθύνσεων 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 με 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα τις βραδινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο πιθανώς θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Από το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο θα στραφούν σε βόρειους με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 04 έως 15 βαθμούς Κελσίου.



ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών μετά το μεσημέρι στην ανατολική Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 και από το μεσημέρι στα νότια 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 20 βαθμούς Κελσίου.



ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν. Από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στις Κυκλάδες και τη δυτική Κρήτη, με πιθανότητα το βράδυ για μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 και από το μεσημέρι 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στην Κρήτη η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.



ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αρχικά αίθριος. Από το απόγευμα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Ανεμοι: Στα βόρεια νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 και από το απόγευμα 4 με 5 μποφόρ. Στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ που βαθμιαία μετά το μεσημέρι θα στραφούν νότιους 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.



ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Από το βράδυ και από τα βόρεια θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 17 βαθμούς Κελσίου.



ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Από το μεσημέρι βαθμιαία νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου.



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις και από το απόγευμα τοπικές βροχές που το βράδυ θα ενταθούν.

Ανεμοι: Αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Από το απόγευμα βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και βαθμιαία 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 30-11-2024

Επιδείνωση του καιρού σε όλη τη χώρα με βροχές και καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και την κεντρική και ανατολική Μακεδονία, από το μεσημέρι στη δυτική και νότια Πελοπόννησο και από το απόγευμα στη Θράκη και την Κρήτη (κυρίως στα δυτικά). Πρόσκαιρη ύφεση των φαινομένων αναμένεται από αργά το βράδυ στα δυτικά.

Χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά και από το απόγευμα πιθανώς και σε ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

Οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 7 και τοπικά στα βορειοανατολικά ανατολικοί 8 μποφόρ. Στα δυτικά θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια. Θα φτάσει στη Μακεδονία, τη Θράκη και την Ήπειρο τους 12 με 14 (στα βορειοδυτικά τους 8 με 10), στο Ιόνιο, τα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τους 15 με 17 και στην υπόλοιπη χώρα τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 01-12-2024

Σε όλη τη χώρα προβλέπονται βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανώς θα είναι κατά τόπους ισχυρά κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες και το ανατολικό Αιγαίο.

Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της βόρειας και κεντρικής χώρας αλλά και σε ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ, στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί 7 με 9 και στις υπόλοιπες περιοχές νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα.

Πηγή: skai.gr

