Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού - Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και ισχυρές βροχές από αύριο

Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η ΕΜΥ για το ερχόμενο διήμερο. Συγκεκριμένα, επιδείνωση του καιρού προβλέπεται στη χώρα μας την Τρίτη 18-03-2025 και την Τετάρτη 19-03-25 με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας (συνολικά κατά 12 με 15 βαθμούς), με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και με χιονοπτώσεις στα ορεινά, τα ημιορεινά και κατά τόπους σε περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο.

Θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 και τοπικά 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά από απόγευμα της Τρίτης έως και τις βραδινές ώρες της Τετάρτης.

Πιο αναλυτικά:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Ισχυρές βροχές στη Θράκη από τις προμεσημβρινές ώρες της Τρίτης 18-03-25 μέχρι το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

β. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη Χαλκιδική, τη Θεσσαλία (κυρίως τη Μαγνησία), τις Σποράδες, την Εύβοια, την Φθιώτιδα και τη Βοιωτία από νωρίς το απόγευμα της Τρίτης 18-03-25 και έως τα ξημερώματα της Τετάρτης 19-03-2025.

Β. Χιονοπτώσεις κατά τόπους πυκνές θα σημειωθούν:

α. Από τις προμεσημβρινές ώρες της Τρίτης 18-03-25 έως και το βράδυ της ίδιας μέρας στα ορεινά, τα ημιορεινά της Μακεδονίας, της Θράκης και της Ηπείρου, ενώ στη Μακεδονία και τη Θράκη θα χιονίσει και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο.

β. Από αργά το απόγευμα της Τρίτης 18-03-25 έως και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 19-03-25 στα ορεινά, τα ημιορεινά καθώς και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο της Θεσσαλίας, της Εύβοιας, της Ευρυτανίας, της Φθιώτιδας και της Βοιωτίας.

γ. Την Τετάρτη 19-03-25 έως και τις προμεσημβρινές ώρες στα ορεινά και ημιορεινά της ανατολικής Πελοποννήσου και έως το βράδυ στα ορεινά της Κρήτης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.