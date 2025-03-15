Γενικά αίθριος αναμένεται για σήμερα Σάββατο ο καιρός με αραιές νεφώσεις που κατά τόπους στα κεντρικά και τα βόρεια θα είναι πιο πυκνές, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη ενώ ευνοείται και η μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο 6 με 7 και μέχρι νωρίς το απόγευμα τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 25 με 26 βαθμούς και στη βόρεια Κρήτη τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και στα θαλάσσια - παραθαλάσσια από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία στο Θρακικό έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 25 και στη Θράκη έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά κατά τόπους πιο πυκνές.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5, στο Ιόνιο 6 με 7 και τοπικά μέχρι νωρίς το απόγευμα 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις από το απόγευμα στα βορειότερα.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στην Εύβοια 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και τοπικά στη δυτική και τη βόρεια Κρήτη 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 25 και στη βόρεια Κρήτη έως 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις στα βόρεια.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στις Σποράδες μετά το μεσημέρι εως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις από αργά το απόγευμα.

Ανεμοι: Νότιοι 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ με μικρή ενίσχυση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 16-03-2025

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα βορειοδυτικά και τη Μακεδονία, όπου κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές.

Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης σε όλη τη χώρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφό, βαθμιαία από τις μεσημβρινές ώρες και από τα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία παρά τη μικρή πτώση που θα σημειώσει στα δυτικά και βόρεια, θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα βόρεια τους 21 με 23 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 25 με 26 βαθμούς και στη βόρεια Κρήτη τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 17-03-2025

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα δυτικά και βόρεια, όπου θα σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα από το μεσημέρι στα βόρεια θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση της τάξης των 3 με 5 βαθμών Κελσίου.

