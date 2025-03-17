Καιρός σήμερα: Ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις

Στα δυτικά και βόρεια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβρους προβλέπει για σήμερα η ΕΜΥ. Τα φαινόμενα από το μεσημέρι στα βόρεια θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, πιθανώς στη Θράκη τις βραδινές ώρες πρόσκαιρα κατά τόπους έντονες.

Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.



Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.



Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 και στα νότια 7 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση της τάξης των 3 με 5 βαθμών Κελσίου. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στα δυτικά τους 16 με 18 και τοπικά στα νότια τους 19 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 19 με 21 βαθμούς και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού ανά περιοχές από την ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβρους. Τα φαινόμενα από το μεσημέρι θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, πιθανώς στη Θράκη τις βραδινές ώρες πρόσκαιρα κατά τόπους έντονες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5, στα θαλάσσια - παράκτια τμήματα τοπικά 6 μποφόρ. Από τις απογευματινές ώρες στα ανατολικά θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα ηπειρωτικά. Στην Ήπειρο πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5, στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 με 18 και τοπικά στα νότια 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 02 με 05 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5, στα θαλάσσια τοπικά 6, και στα νότια πρόσκαιρα 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις. Από το μεσημέρι στις Κυκλάδες αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 5 με 6, στα νότια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 20 και στην Κρήτη έως 21 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι και βαθμιαία αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 20 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5, στις Σποράδες 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 5 με 6, στο Σαρωνικό 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 18-03-2025

Νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγιδες στα δυτικά, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βόρειο Αιγαίο. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα επεκταθούν ανατολικότερα στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα, τις βόρειες Σποράδες, την Εύβοια και από το απόγευμα τις Κυκλάδες, την Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν αρχικά στα ορεινά και ημιορεινά της βόρειας χώρας και βαθμιαία στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, τα ημιορεινά της κεντρικής Ελλάδας και πρόσκαιρα σε περιοχές της βόρειας Ελλάδας με χαμηλότερο υψόμετρο. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται το απόγευμα στα δυτικά και από το βράδυ στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ και από το απόγευμα θα ενισχυθούν στο Αιγαίο τοπικά στα 8 και πιθανώς τα 9 μποφόρ. Από το απόγευμα στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, η οποία στα βόρεια και τα κεντρικά θα είναι της τάξης των 8 με 10 βαθμών Κελσίου και θα φθάσει στα βόρεια τους 09 βαθμούς, στα κεντρικά και το βόρειο Αιγαίο τους 10 με 12 βαθμούς, στα δυτικά και την υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα τους 14 με 15 βαθμούς και στην υπόλοιπη ανατολική νησιωτική χώρα τους 16 με 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους από το βράδυ στα βόρεια ηπειρωτικά.

Πηγή: skai.gr

