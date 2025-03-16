Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα βορειοδυτικά και τη Μακεδονία, όπου τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης σε όλη τη χώρα. Από το απόγευμα, όμως, θα περιοριστεί στα νοτιοανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, βαθμιαία από τις μεσημβρινές ώρες και από τα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία παρά τη μικρή πτώση που θα σημειώσει στα δυτικά και βόρεια, θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 23 με 24 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 25 με 26 βαθμούς και στη βόρεια Κρήτη τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στη Μακεδονία θα σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς. Στα θαλάσσια - παράκτια τμήματα νοτίων διευθύνσεων 3 με 5 τοπικά 6 που από το βράδυ θα στραφούν σε δυτικών διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές στην Ήπειρο και δυτική Στερεά όπου τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβροι και στα βορειότερα μεμονωμένες καταιγίδες

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5, στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ που βαθμιαία από το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και στα θαλάσσια τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Βαθμιαία από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 6 τοπικά στην Κρήτη τις πρωινές ώρες 7 μποφόρ. Βαθμιαία από αργά το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 25 και στη βόρεια Κρήτη έως 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις στα βόρεια.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 6 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 24 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στις Σποράδες εως 6 μποφόρ. Βαθμιαία από αργά το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις από αργά το απόγευμα.

Ανεμοι: Νότιοι 3 με 5 μποφόρ που από αργά το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 5, στο Σαρωνικό έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες.

Τοπικοί όμβροι είναι πιθανόν να εκδηλωθούν το μεσημέρι-απόγευμα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 17-03-2025

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα δυτικά και βόρεια, όπου θα σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα από το μεσημέρι στα βόρεια θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 και στα νότια 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση της τάξης των 3 με 5 βαθμών Κελσίου. Θα φτάσει στα βόρεια τους 17 με 19 βαθμούς, στα δυτικά τους 16 με 18, στην υπόλοιπη χώρα τους 18 με 20 βαθμούς και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

