Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τονίζοντας πως οι κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες που εκδηλώνονται στα νησιά του Ιονίου θα συνεχιστούν μέχρι και τις απογευματινές ώρες.

Από τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεαστούν από το μεσημέρι και μέχρι το βράδυ κατά τόπους η δυτική και νότια Πελοπόννησος, η Αιτωλοακαρνανία και η Ήπειρος.

Μετά το μεσημέρι κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη (κυρίως τη δυτική και νότια), ενώ από το βράδυ θα επηρεαστούν με έντονα φαινόμενα και τα Δωδεκάνησα.

Ύφεση των ισχυρών φαινομένων στις ανωτέρω περιοχές αναμένεται το πρωί της Παρασκευής (28-2-2025).

Μάλιστα, εστάλη και μήνυμα 112 στους κατοίκους της Πάτρας:

Η αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ για σήμερα, Πέμπτη:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως τις απογευματινές και βραδινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Από το μεσημέρι νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις και από το μεσημέρι ασθενείς τοπικές βροχές, που τις βραδινές ώρες θα ενταθούν και είναι πιθανό να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 13 με 14 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές, που βαθμιαία από το απόγευμα θα ενταθούν και τις βραδινές ώρες είναι πιθανό να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και στη Θράκη νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 13 με 14 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους ισχυρές, με σταδιακή εξασθένηση τις βραδινές ώρες.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και πρόσκαιρα στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως από το μεσημέρι. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το μεσημέρι είναι πιθανό κατά τόπους να είναι ισχυρά κυρίως στις Κυκλάδες και τη δυτική Κρήτη.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 και τοπικά στην Κρήτη έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το μεσημέρι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και κυρίως από τη νύχτα στα Δωδεκάνησα είναι πιθανό κατά τόπους να είναι ισχυρά.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και τοπικά στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 και τοπικά στα νότια έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές από το μεσημέρι και αργότερα, κυρίως στα ανατολικά, μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και το απόγευμα στις Σποράδες νοτιοανατολικοί τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.