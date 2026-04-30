Του Νικόλα Μπάρδη

Στις άγριες και κατάφυτες δυτικές ακτές της Σκύρου συναντούμε μία παραλία με γαλαζοπράσινα νερά, τον Πεύκο. Όπως υποδηλώνει και το όνομά της, περιμετρικά της εκτείνεται ένα πυκνό πευκόδασος, ενώ μπροστά της ανοίγεται το πέλαγος και το βαθύ μπλε του ορίζοντα. Από την παραλία αυτή ξεκινούν πολλές καταδύσεις, καθώς προσφέρει άμεση πρόσβαση σε μεγάλο βάθος. Οι ειδικοί κάνουν λόγο για μία υποβρύχια πλαγιά, καθώς το έδαφος παρουσιάζει μεγάλη κλίση, γεγονός που διευκολύνει τους δύτες, που με αφετηρία τον Πεύκο ανακαλύπτουν τους υποθαλάσσιους θησαυρούς του νησιού.

Ο βυθός της Σκύρου παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς έχει πολλές εναλλαγές και πλούσια βιοποικιλότητα. Από τα πολύχρωμα σφουγγάρια και τα μεγάλα μονόπετρα με τα κοπάδια των ψαριών, μέχρι τα μικρά, μαλακά κοράλλια ο υποθαλάσσιος κόσμος μαγεύει τους δύτες, που αντικρίζουν έναν ανεξερεύνητο και άγνωστο βυθό, ενώ τα τελευταία χρόνια αρχίζει να προσελκύει ολοένα και περισσότερους λάτρεις του αθλήματος. Ακόμη, λίγο πιο έξω από το λιμάνι της Λιναριάς, οι δύτες έχουν την ευκαιρία να δουν ένα ναυάγιο φορτηγού πλοίου μήκους 80 μέτρων, που διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση και είναι προσβάσιμο για καταδύσεις αναψυχής.

Ο καταδυτικός τουρισμός έχει αρχίσει να αναπτύσσεται ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια στην Σκύρο, φέρνοντας νέο κόσμο και φυσικά ζεστό χρήμα, γεγονός που μπορεί να βοηθήσει σημαντικά την τοπική οικονομία και τις επενδύσεις, ενώ συνάμα ανοίγει την βεντάλια των δραστηριοτήτων που μπορεί να κάνει κάποιος ευρισκόμενος στο νησί. Η δαντελωτή ακτογραμμή, τα γαλαζοπράσινα νερά, οι πευκόφυτες πλαγιές και ο πλούσιος βυθός δημιουργούν ένα σκηνικό άξιο εξερεύνησης, που προσκαλεί τον κόσμο να το ανακαλύψει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; Επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν, περισσότερες θέσεις εργασίας και ανάσα για τους κατοίκους του νησιού. Άλλωστε, οι καταδύσεις μπορούν να γίνουν και το Φθινόπωρο και την Άνοιξη, όταν οι συνθήκες κατάδυσης είναι ακόμη καλές, ενώ την ίδια περίοδο η τουριστική κίνηση είναι περιορισμένη και οι τιμές ευνοϊκότερες. Έτσι, τόσο επαγγελματίες δύτες, όσο και ερασιτέχνες, αλλά και ολόκληρες οικογένειες μπορούν να χαρούν τους θησαυρούς των ελληνικών βυθών αποφεύγοντας την πολυκοσμία της θερινής περιόδου, και απολαμβάνοντας παράλληλα στο έπακρο την αυθεντική γοητεία της Ελλάδας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.