Επίσκεψη στο εκκλησάκι της Αγίας Σολομονής στο Λιτόχωρο

Του Νικόλα Μπάρδη

Αν επισκεφτείτε το Λιτόχωρο Πιερίας και περιπλανηθείτε στα στενά του, σίγουρα θα περάσετε και μπροστά από το γραφικό εκκλησάκι της Αγίας Σολομονής, που αν και μικρό σε μέγεθος, «κουβαλάει» μεγάλη ιστορία.

Ο ναός χτίστηκε την περίοδο της Τουρκοκρατίας (1504) και το αρχικό του ύψος ήταν πιο μικρό από το σημερινό, ενώ λειτούργησε και σαν κρυφό σχολειό. Στο εσωτερικό του σώζονται μοναδικές τοιχογραφίες, αλλά και το καβούκι μίας θαλάσσιας χελώνας, που το καθιστούν ως ένα από τα πιο ιδιαίτερα θρησκευτικά μνημεία της περιοχής. Μάλιστα, ήδη από το 1992 με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού έχει ανακηρυχθεί ως ιστορικό και διατηρητέο μνημείο.

Ποια ιστορία, όμως, κρύβεται πίσω από το καβούκι της θαλάσσιας χελώνας, που βρίσκεται σε προθήκη του Νάρθηκα;

Μπαίνοντας στην εκκλησία αυτό που κεντρίζει το βλέμμα των πιστών είναι το καβούκι που βρίσκεται τοποθετημένο στη βόρεια πλευρά του Νάρθηκα. Η παράδοση λέει, πως το καβούκι αυτό δωρίστηκε στον ναό από κάποιον Λιτοχωρίτη ναυτικό, ο οποίος μ’ αυτόν τον τρόπο ήθελε να ευχαριστήσει την Αγία Σολομονή για την ευλογία και την προστασία που του προσέφερε σε κάποια δύσκολη φάση της ζωής του. Έκτοτε το καβούκι συνδέθηκε στενά με την εκκλησία και την Αγία Σολομονή, και πολλές ήταν οι μητέρες που τοποθετούσαν τα μωρά τους μέσα σ’ αυτό, για να πάρουν την ευλογία της Αγίας, αλλά χρησίμευε και ως κούνια. Με τον καιρό, και όπως ήταν αναμενόμενο, το καβούκι άρχισε να φθείρεται και τοποθετήθηκε σε προθήκη, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος του ναού.

Το μικρό αυτό εκκλησάκι ήταν μετόχι της Μονής Αγίου Διονυσίου εν Ολύμπω και αρχικά χτίστηκε στη μνήμη του Αγίου Νικολάου εν Βουναίνης, ενός Αγίου που λατρεύεται ιδιαίτερα στη Θεσσαλία, γεγονός που μαρτυρεί και η τοιχογραφία στο υπέρθυρο της εισόδου του κυρίως ναού. Για άγνωστους μέχρι σήμερα λόγους και χρονολογία, μετονομάστηκε σε εκκλησάκι της Αγίας Σολομονής, Αγία της Παλαιάς Διαθήκης και προστάτιδα των παιδιών, καθώς και η ίδια υπήρξε πολύτεκνη. Οι τοιχογραφίες που σώζονται στο εσωτερικό του ναού χρονολογούνται στον 16ο με 17ο αιώνα, και φανερώνουν την παλαιότητα του κτιρίου. Δυστυχώς, το αδυσώπητο πέρασμα του χρόνου έχει προκαλέσει μεγάλες φθορές στις τοιχογραφίες και ορισμένα σημεία έχουν χαθεί εντελώς.

Η Αγία Σολομονή ήταν Ιουδαία και σκοτώθηκε μαζί με τους επτά γιους της, τους επτά Μακκαβαίους, κατά τους διωγμούς των Ιουδαίων το 168 π.Χ. από τον Βασιλιά της Συρίας, Αντίοχο, όταν αρνήθηκαν να καταπατήσουν τον Μωσαϊκό Νόμο και να φάνε τα απαγορευμένα φαγητά (χοιρινά κρέατα) που τους προσέφερε. Προηγήθηκε ο μαρτυρικός θάνατος του 90χρονου διδασκάλου τους, Ελεάζαρου, που εφάρμοσε στο έπακρο το νόμο που τους δίδασκε, με αποτέλεσμα ο Αντίοχος να τον ρίξει στη φωτιά.

Η Αγία Σολομονή γιορτάζεται κάθε χρόνο την 1η Αυγούστου και πλήθος πιστών συρρέουν στο μικρό εκκλησάκι της στο Λιτόχωρο, για να προσευχηθούν και λάβουν την ευλογία της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.