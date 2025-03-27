Βόλτα στη μαγική Λίμνη Στεφανιάδα

Του Νικόλα Μπάρδη

Το ορεινό τοπίο της Ανατολικής Αργιθέας στην Καρδίτσα έμελλε να αλλάξει μια για πάντα το 1963, όταν μία μεγάλη κατολίσθηση από την πλαγιά «Στοιχειό» του Σμίνικου Όρους κατρακύλησε και «μπλόκαρε» τον Στεφανιώτη ποταμό, έναν από τους πιο ορμητικούς παραπόταμους του Αχελώου, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο μία πανέμορφη φυσική λίμνη. Η λεκάνη που δημιουργήθηκε γέμιζε σιγά σιγά με νερό, με αποτέλεσμα η επιφάνεια της λίμνης να φτάσει τα 175 στρέμματα. Το σκηνικό στην περιοχή άλλαξε άρδην και μέσα στα επιβλητικά βουνά «γεννήθηκε» μία μικρή λίμνη με κρυστάλλινα νερά.

Οι λίγοι εναπομείναντες κάτοικοι του γειτονικού χωριού της Στεφανιάδας, απ’ όπου και πήρε το όνομά της η λίμνη, θυμούνται αυτό το πρωτόγνωρο γεωλογικό συμβάν και το περιγράφουν γλαφυρά στην κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα». Νόμιζαν ότι όλο το χωριό θα «βουλιάξει» και πολλοί ήταν εκείνοι που έφυγαν σε γειτονικά μέρη, για να σωθούν. Μετά την κατολίσθηση, πολλά ήταν τα σπίτια του χωριού που καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ κάποια παλιά κτίσματα βρίσκονται ακόμη και σήμερα στο βυθό της λίμνης. Μετά από αυτήν την απροσδόκητη επέμβαση της φύσης, και αφού σταθεροποιήθηκε η γη κάτω από τα πόδια τους, οι λίγοι κάτοικοι που παρέμειναν εκεί, για να μην ερημώσει ο τόπος τους, έφτιαξαν τη ζωή τους από το μηδέν.

Η Λίμνη Στεφανιάδα βρίσκεται σε υψόμετρο 750 μέτρων και η ακτογραμμή της φτάνει τα 1,8 χιλιόμετρα. Πρόκειται για τη νεότερη φυσική λίμνη της χώρας μας και ξεχωρίζει για το μεγάλο φυσικό της κάλλος, τα γαλαζοπράσινα νερά και τις απότομες ακτές της, ενώ στις νότιες όχθες της εκβάλλει το Στεφανιώτικο ρέμα. Σε περίοδο έντονων βροχοπτώσεων, μάλιστα, η στάθμη των νερών ανεβαίνει. Οι γύρω εκτάσεις καλύπτονται από μεικτά δάση φυλλοβόλων, ενώ αν βρεθείτε στην περιοχή, αξίζει να ανεβείτε στον δρόμο που οδηγεί στο μεγαλύτερο προσκύνημα της περιοχής, τη Μονή Σπηλιάς, για να θαυμάσετε πανοραμικά τη λίμνη, και την πλαγιά που την δημιούργησε, σε ένα πολύ χαρακτηριστικό τοπίο.

Περιμετρικά της λίμνης θα περπατήσετε στη σκιά από μεγάλα πλατάνια, ιτιές, φράξους, βελανιδιές και καστανιές, ενώ αν είστε τυχεροί μπορεί να πετύχετε και κάποιο από τα αρπακτικά πτηνά της περιοχής, που φτιάχνουν εκεί τις φωλιές τους. Μεταξύ αυτών συναντούμε χρυσαετούς, φιδαετούς, γερακίνες, πετρίτες, το σπάνιο χρυσογέρακο και άλλα πολλά είδη. Όπως ήταν φυσικό, η ανάδυση της λίμνης επηρέασε το μικροκλίμα της περιοχής και συνέβαλε στην πλούσια ορνιθοπανίδα και ερπετοπανίδα, ενώ στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν λύκοι, αρκούδες, ζαρκάδια και βίδρες που έχουν εντοπιστεί μέσα στο νερό.

Στη λίμνη έχει γίνει στο παρελθόν και εμπλουτισμός με διάφορα είδη ψαριών - κυρίως κυπρίνους - και δεν είναι λίγοι αυτοί που έρχονται στις όχθες της, για να ψαρέψουν.

Όποια εποχή κι αν επιλέξετε πάντως να επισκεφτείτε την περιοχή, η φύση θα σας ανταμείψει απλόχερα. Περπατήστε στα γραφικά μονοπάτια μέσα στο δάσος, κάντε καγιάκ στα ατάραχα, τιρκουάζ νερά της λίμνης, επισκεφτείτε το μονότοξο γεφύρι του Πετριλιώτη ποταμού και δοκιμάστε την ντόπια κουζίνα, που ξεχωρίζει για τα κρέατα και τις πίτες της. Η ζεστή φιλοξενία των ντόπιων, η απόλυτη ησυχία που «σκεπάζει» όλη την περιοχή και η επιβλητική θέα στους γύρω ορεινούς όγκους θα σας ταξιδέψουν σε μία άλλη Ελλάδα, πιο αγνή, πιο αυθεντική. Το μόνο σίγουρο είναι ότι φεύγοντας από εκεί θα έχετε γεμίσει μπαταρίες και θα κερδίσετε μοναδικές αναμνήσεις.

