Σαφάρι με γουρούνες στην Ευρυτανία

Του Νικόλα Μπάρδη

Η περιπέτεια ξεκινάει από νωρίς το πρωί στο γραφικό χωριό Βουτύρο Ευρυτανίας. Ο απαραίτητος εξοπλισμός έχει ήδη δοθεί, οι μηχανές «ανάβουν» και οι τολμηροί ταξιδιώτες επιδίδονται σε ένα αξέχαστο σαφάρι με γουρούνες στα επιβλητικά βουνά της περιοχής. Οι εντυπωσιακές διαδρομές μέσα στην παρθένα φύση, σε συνδυασμό με την αδρεναλίνη που χτυπάει «κόκκινο» κάνουν την εξόρμηση αυτή ξεχωριστή, ενώ όσοι τη δοκιμάσουν, επιστρέφουν πάλι εκεί, για να την ξαναζήσουν!

Πέντε χιλιόμετρα μακριά από το Καρπενήσι και σε υψόμετρο 840 μέτρων, μέσα σε ένα μαγευτικό τοπίο με απόκοσμες βουνοκορφές και κατάφυτες από έλατα πλαγιές, ο Γιάννης Ελεφάντης και η ομάδα του υποδέχονται τους ταξιδιώτες που θέλουν να ζήσουν μία διαφορετική εμπειρία, στην καρδιά της ηπειρωτικής Ελλάδας. Γιατί, οι δράσεις στην Ευρυτανία δεν περιορίζονται απλά στο διάσημο χιονοδρομικό της περιοχής, αλλά βγαίνουν και εκτός των συνηθισμένων…

Κάθε Σαββατοκύριακο η περιοχή γεμίζει από κόσμο που αποζητά μία διαφορετικού είδους εξόρμηση στα βουνά της Ευρυτανίας. Οι εκδρομές γίνονται είτε μέσα στα πυκνά δάση της περιοχής, είτε πιο χαμηλά στο βουνό, δίπλα σε κάποιο ποτάμι. Όλες οι διαδρομές είναι off road και δίνουν την ευκαιρία στον επισκέπτη να δει τοπία, που δεν θα έβλεπε απλά διερχόμενος από τον κεντρικό δρόμο. Το σαφάρι διαρκεί συνήθως από μισή ώρα, μέχρι δύο ώρες, που είναι και η μεγαλύτερη διαδρομή.

Κάθε στροφή κρύβει μία έκπληξη, κάθε κορυφή προσφέρει μία μαγική θέα στους γύρω ορεινούς όγκους, ενώ η περιοχή θα σας μαγέψει, όποια εποχή κι αν επιλέξετε να την επισκεφτείτε. Από το αλπικό τοπίο των χειμερινών μηνών, μέχρι τα ανθισμένα τοπία της Άνοιξης, τις δροσερές εξορμήσεις του Καλοκαιριού και τα έντονα χρώματα του Φθινοπώρου, θα φύγετε γεμάτοι ενέργεια και αξέχαστες αναμνήσεις. Εκεί, μακριά από τα πολύβουα και τουριστικά χωριά θα έρθετε σε επαφή με τη φύση και την αυθεντική ψυχή της Ευρυτανίας.

Μπορείτε να σκεφτείτε καλύτερο weekend break από αυτό;

Πηγή: skai.gr

