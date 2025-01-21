Βόλτα στην Τσαγκαράδα του Πηλίου

Του Νικόλα Μπάρδη

Οι κάτοικοι της Τσαγκαράδας μίλησαν στην κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» και τον Γιώργο Κουρδή, μας άνοιξαν τα σπίτια και τις καρδιές τους, και εξιστόρησαν πόσο δύσκολο ήταν να «ξαναχτίσουν» τη ζωή τους εκεί, μετά τις καταστροφικές πλημμύρες του 2023. Οι ζημιές που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ήταν πολλές, όμως όλοι οι κάτοικοι μαζί, ενωμένοι σαν γροθιά, έσφιξαν τα δόντια, σήκωσαν μανίκια και ξεκίνησαν την σκληρή δουλειά. Στόχος τους; Να δουν την περιοχή τους όπως ήταν πριν: όμορφη, ασφαλή και λειτουργική. Πολλές φορές χρειάστηκε να «βάλουν πλάτη», όπως χαρακτηριστικά λένε, αλλά δεν σκέφτηκαν στιγμή να τα παρατήσουν.

Σ’ αυτό το δύσκολο έργο είχαν στο πλευρό τους και τους φίλους του Πηλίου. Όλους εκείνους τους ανθρώπους που αγαπούν την περιοχή και επιστρέφουν εκεί ξανά και ξανά. Κι αυτή η αγάπη υπήρξε κινητήριος δύναμη για όλους τους κατοίκους της Τσαγκαράδας, αλλά και των υπόλοιπων χωριών του Πηλίου που επλήγησαν από την κακοκαιρία. Όπως μας λένε και οι ίδιοι, σε κάποια θέματα έχουν δοθεί προσωρινές λύσεις και θέλουν την άμεση βοήθεια της πολιτείας, για να αποκατασταθεί πλήρως η περιοχή, και να μπορεί να υποδεχτεί σωστά τους επισκέπτες της. Άλλωστε, το Πήλιο συγκεντρώνει κόσμο όλες τις εποχές του χρόνου. Είτε πας τον χειμώνα για σκι στα Χάνια, είτε το καλοκαίρι για βουτιές στη Φακίστρα με τα γαλαζοπράσινα νερά, το βουνό των Κενταύρων θα σε κερδίσει με την πρώτη.

Εκεί ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει την ξεχωριστή τοπική γαστρονομία, να κάνει πολλά σπορ, όπως τοξοβολία, κατάβαση φαραγγιών, ιππασία, ποδηλασία, flying fox ή να χαρεί το μεγαλείο της φύσης στα περιπατητικά μονοπάτια της περιοχής, που είναι άπειρα. Όποια διασκέδαση και αν επιλέξετε πάντως, το μόνο σίγουρο είναι πως θα περάσετε όμορφα, ενώ η φιλοξενία και το ζεστό χαμόγελο των κατοίκων της περιοχής θα σας κάνουν να νιώσετε σαν το σπίτι σας.



Πηγή: skai.gr

