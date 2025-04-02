Το ιστορικό Κάστρο του Πλαταμώνα

Του Νικόλα Μπάρδη

Το εμβληματικό και φωτογενές Κάστρο του Πλαταμώνα, είναι φρούριο της Φραγκοκρατίας, χτισμένο στη θέση οχυρωμένης πόλης της Μεσοβυζαντινής Περιόδου, και βρίσκεται νοτιανατολικά του Ολύμπου, σε μικρή απόσταση από τη σημερινή κωμόπολη του Πλαταμώνα. Η θέση που επιλέχθηκε για την ανέγερσή του είναι στρατηγική, καθώς «ελέγχει» το πέρασμα από την Μακεδονία στη Θεσσαλία και κατ’ επέκταση στη Νότια Ελλάδα. Πρόκειται για ένα από τα καλύτερα διατηρημένα κάστρα της Βόρειας Ελλάδας, με τον επιβλητικό κεντρικό του πύργο να ξεχωρίζει από την Εθνική Οδό.

Στο Κάστρο του Πλαταμώνα, που χτίστηκε μεταξύ των ετών 1204 και 1222, συναντούμε τα τρία βασικά χαρακτηριστικά των μεσαιωνικών φρουρίων: τον πρώτο περίβολο, τον δεύτερο περίβολο, που αποτελεί και την ακρόπολη, και τον κεντρικό πύργο. Το ευρύχωρο εξωτερικό τείχος του κάστρου έχει πολυγωνικό σχήμα και ενισχύεται με πύργους, τοποθετημένους σε ακανόνιστα διαστήματα, ενώ διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση. Η είσοδός του βρίσκεται στη νοτιοανατολική πλευρά, ενώ στην ίδια πλευρά διακρίνεται και ερειπωμένο προτείχισμα ή ίσως πρόπυλο.

Το ύψος των εντυπωσιακών τειχών φτάνει δεξιά από την είσοδο τα 9,5 μέτρα και αριστερά τα 7,5 μέτρα, ενώ το πάχος τους κυμαίνεται μεταξύ 1,2 και 2 μέτρων. Μεταξύ των δύο πυλών της κεντρικής εισόδου υπήρχε ένας επιπλέον πύργος, ο οποίος σήμερα είναι κατεστραμμένος. Ο δεύτερος περίβολος έχει ύψος 6 – 7 μέτρα και στη βορειοανατολική του γωνία υπάρχει ένας ασυνήθιστος πύργος, με τετράγωνη εξωτερική περίμετρο και κυκλική εσωτερική. Ο πύργος αυτός έχει βυζαντινού τύπου κεραμοσκεπή θόλο.

Στη βορειανατολική πλευρά του φρουρίου υψώνεται ο μεγαλοπρεπής κεντρικός πύργος του αμυντικού συγκροτήματος, που έχει οκταγωνικό σχήμα, ύψος 16 μέτρα και πάχος 2 μέτρα. Η είσοδός του, για λόγους ασφαλείας, βρισκόταν σε ύψος περίπου 3,5 μέτρων από το έδαφος και η πρόσβαση γινόταν μέσω ξύλινης σκάλας. Διαθέτει ημικυκλικά παράθυρα, σε ένα από τα οποία εντοπίζουμε δύο ανοίγματα με κεντρικό κιονίσκο και διακόσμηση από σταυρό, γεγονός που πιθανόν να υποδεικνύει την χρονολόγησή του στην περίοδο όπου το κάστρο επισκευάστηκε από το βυζαντινό Δεσποτάτο της Ηπείρου. Στον χώρο του κάστρου βρίσκεται και η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, η μόνη που διασώθηκε από τις πέντε συνολικά που υπήρχαν εκεί, η οποία κατά την Τουρκοκρατία είχε μετατραπεί σε τζαμί.

Η θέση όπου είναι χτισμένο το κάστρο προσφέρει μία πανοραμική θέα στη γύρω περιοχή και την απέραντη παραλία του Πλαταμώνα, με το ψιλό βότσαλο και τα γαλαζοπράσινα νερά. Κοιτώντας δε το φρούριο από κάτω, μοιάζει σαν κορώνα στην κορυφή του λόφου, που στολίζει πραγματικά με την παρουσία του το σκηνικό, δίνοντας μία μεσαιωνική γοητεία στα καταπράσινα παράλια της Πιερίας. Αν βρεθείτε στην περιοχή, αξίζει να κάνετε μία επίσκεψη σ’ αυτό το σπουδαίο φρούριο, ενώ να έχετε υπόψη σας ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού εκεί πραγματοποιούνται διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Εκτός από το ιστορικό φρούριο, η μουσειακή σιδηροδρομική γραμμή του Πλαταμώνα, το γραφικό λιμάνι και το αυθεντικό μεσογειακό τοπίο δημιουργούν έναν αξιόλογο τουριστικό προορισμό, που μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία σας για εξορμήσεις στην Πιερία.



Πηγή: skai.gr

