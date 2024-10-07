Την Κάρπαθο ξεχωρίζει η βρετανική εφημερίδα Express ως την καλύτερη εναλλακτική ποιοτική επιλογή για διακοπές στην Ελλάδα έναντι μαζικών προορισμών που υποφέρουν από υπερτουρισμό https://www.express.co.uk/news/world/1948880/Karpathos-Greek-island-less-tourists-Santorini.

Το βρετανικό μέσο αναδεικνύει τη διάκριση της Καρπάθου στα 24 μέρη του πλανήτη που αξίζει να επισκεφτεί κανείς, αντί για τα «κλασικά» τουριστικά μέρη με συνωστισμό.

Οπως αναφέρει χαρακτηριστικά το άρθρο, «η ιστορία στην Κάρπαθο βρίσκεται διάχυτη παντού. Τα παλαιότερα ευρήματα ανθρώπινης παρουσίας στο νησί χρονολογούνται από το 4.000 π.Χ. με το νησί να αποκαλείται και "χώρα των Τιτάνων" στην Ελληνική Μυθολογία.

Στην Κάρπαθο, το γραφικό χωριό και μνημείο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, η Όλυμπος, διατηρεί την πολιτιστική του ταυτότητα και τις παραδόσεις του, όπως φαίνεται άλλωστε και από τα παραδοσιακά ρούχα που φορούν οι γυναίκες και την αρχαϊκή διάλεκτο που μιλούν οι ντόπιοι».

Η δημοφιλής εφημερίδα τονίζει επίσης πως το δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Δωδεκανήσων είναι μια εκπληκτική εναλλακτική λύση διακοπών με ψηλά βουνά, παρθένα τοπία, ευωδιαστά δάση, παραδοσιακά χωριά και γαλαζοπράσινα νερά που μπορεί κανείς να επισκεφτεί και μετά τον Αύγουστο.

Ο αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Καρπάθου Τάσος Μηλιός προσθέτει πως «η διεύρυνση της τουριστικής περιόδου αποτελεί στόχο που προσπαθούμε να προσεγγίσουμε τόσο μέσα από ένα πολύπλευρο τουριστικό αφήγημα σε πλήθος αγορών με επίκεντρο το φυσικό κάλλος, την τοπική κουλτούρα, τη γαστρονομία και τις εναλλακτικές δραστηριότητες, όσο και μέσα από εκδηλώσεις».

Στο πλαίσιο αυτό, τους ανεξερεύνητους γαστρονομικούς θησαυρούς της Καρπάθου επιχείρησε να αναδείξει το 2ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ, που διοργανώθηκε από τον Δήμο Καρπάθου στις 19 Σεπτεμβρίου. Πλήθος επισκεπτών είχε τη χαρά να γευτεί την πλούσια κουζίνα και τα παραδοσιακά προϊόντα του γοητευτικού νησιού των Δωδεκανήσων. Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρέθηκαν αναγνωρισμένοι τοπικοί σεφ οι οποίοι παρουσίασαν γεύσεις βασισμένες στη γαστρονομική παράδοση και στα τοπικά προϊόντα της Καρπάθικης γης.

Τιμητική μαγειρική επίδειξη πραγματοποίησε ο σεφ Άκης Πετρετζίκης χρησιμοποιώντας τοπικές πρώτες ύλες. Το φεστιβάλ δεν περιορίστηκε μόνο στη δημιουργική γαστρονομία, αλλά ανέδειξε και την αναλλοίωτη παράδοση του νησιού με ζωντανή μουσική και εδέσματα, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να απολαύσουν μακαρούνες, τοπικά τυριά και άλλα πιάτα της Καρπάθου στο πλαίσιο μιας ταξιδιωτικής εμπειρίας εκτός υψηλής σεζόν. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΥΠΑ, ενισχυμένες κατά 1,4% εμφανίζονται οι συνολικές αεροπορικές αφίξεις για την τουριστική περίοδο Μάιος - Σεπτέμβριος 2024 με 122.286 επισκέπτες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.