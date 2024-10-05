Στη Σκάλα Λακωνίας, για περισσότερα από 20 χρόνια, λειτουργεί – με την αποδοχή του ελληνικού κράτους – η πιο επικίνδυνη γέφυρα στην Ελλάδα που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως το «σύγχρονο γιοφύρι της Άρτας». Πρόκειται για τη σιδερένια γέφυρα του ποταμού Ευρώτα, η οποία ενώνει τη νότια Λακωνία με την υπόλοιπη χώρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η νότια Λακωνία φιλοξενεί μερικούς από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας, όπως η Μονεμβασιά και το λιμάνι της Νεάπολης, απ' όπου πραγματοποιούνται ακτοπλοϊκά δρομολόγια προς την Ελαφόνησο και τα Κύθηρα. Φανταστείτε λοιπόν πόσες χιλιάδες αυτοκίνητα και φορτηγά διασχίζουν καθημερινά αυτή την επικίνδυνη γέφυρα.

Το Up Stories επέστρεψε στο σημείο σχεδόν 3 χρόνια μετά την πρώτη μας αυτοψία, προκειμένου να καταγράψει την πρόοδο των εργασιών που αφορούν τη δημιουργία της νέας γέφυρας. Σήμερα, 3 χρόνια μετά, φαίνεται ότι έχει ολοκληρωθεί περίπου το ένα τρίτο του έργου, ενώ η ολοκλήρωση απέχει ακόμη πολύ. Μιλάμε για μια γέφυρα μήκους 100 μέτρων, όχι για κάποια υπερκατασκευή, και, με βάση την εμπειρία μας, μια τέτοια γέφυρα στην Κίνα θα είχε πιθανόν κατασκευαστεί μέσα σε 48 ώρες.

