Με ειδικό αφιέρωμα στη Σαντορίνη κυκλοφόρησε το διμηνιαίο τεύχος Ιουλίου-Αυγούστου 2025 του Désirs de Voyages, του σημαντικότερου περιοδικού για τουρισμό πολυτελείας και lifestyle στη Γαλλία,

Το 6σέλιδο αφιέρωμα με τίτλο «Τα καλύτερα της Σαντορίνης - Το εντυπωσιακό νησί των Κυκλάδων» παρουσιάζει όλες τις πτυχές πολυτελείας, ευεξίας και ευ ζην που προσφέρει το νησί, αλλά και την εξαιρετική γαστρονομία με τη μοναδική ποικιλία των κρασιών της, που την καθιστούν γη γεύσεων για το γαλλικό κοινό.

«Είναι αναμφίβολα το πιο διάσημο των Κυκλάδων, το κατ' εξοχήν νησί των καρτ ποστάλ.

Με τις ηφαιστειακές παραλίες του και τους μαύρους και ωχρούς βράχους του, στην υψηλότερη κορυφή των οποίων "στέκονται"μικρά λευκά χωριά, δεν μοιάζει με κανένα άλλο» σημειώνει χαρακτηριστικά η συντάκτρια, Magali Frère, η οποία επισκέφτηκε το νησί από τις 8 έως τις 13 Μαΐου 2025, στο πλαίσιο δημοσιογραφικού ταξιδιού (press trip), που διοργάνωσε η Υπηρεσία ΕΟT Γαλλίας με την πολύτιμη συνδρομή του Δήμου Θήρας.

Το Désirs de Voyages απευθύνεται σε κοινό με υψηλή αγοραστική δύναμη και ανώτερο κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο.

Το αναγνωστικό κοινό είναι μεικτό (58% γυναίκες - 42% άνδρες), κυρίως αστικό, άνω των 35 ετών, το οποίο ταξιδεύει τρεις ή τέσσερις φορές ετησίως σε προορισμούς μέσης ή μεγάλης απόστασης, είτε οικογενειακώς, είτε ως ζευγάρι, είτε ατομικά, αναζητώντας νέες και αυθεντικές ταξιδιωτικές εμπειρίες με γνώμονα την πολυτέλεια και την ευεξία. Είναι πιστοί πελάτες συγκεκριμένων προορισμών (repeaters), ενώ δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για την Ελλάδα.

Το περιοδικό κυκλοφορεί σε 70.000 αντίτυπα (με συχνή ανατύπωση 20.000 αντιτύπων όταν εξαντλείται), με τα τεύχη του να παραμένουν στην κυκλοφορία τρεις μήνες μετά την έκδοσή τους και την αναγνωσιμότητα να υπερβαίνει, συνολικά, τα 180.000 άτομα. Πωλείται, επίσης, από τα δημοφιλή ψηφιακά κιόσκια των Cafeyn, Fnac, Apple, Viapresse, Tourabo κ.ά., ενώ πέραν της Γαλλίας διατίθεται και σε άλλες γαλλόφωνες χώρες, όπως ο Καναδάς, η Ελβετία, το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο, η Τυνησία, το Μαρόκο, τα υπερπόντια νησιά της Γαλλίας κ.α. Από τον Σεπτέμβριο του 2023 οι διαδικτυακές πωλήσεις σημείωσαν αύξηση 39%, ενώ είναι το δεύτερο σε μεταφορτώσεις (downloads) περιοδικό στη Γαλλία, μετά το GΕΟ. Παράλληλα, την ιστοσελίδα του επισκέπτονται μηνιαίως πάνω από 55.000 μοναδικοί χρήστες.

Πηγή: skai.gr

