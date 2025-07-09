Κάθε φλιτζάνι είναι μια ιστορία... Το καφενείο Αιγαίον μετρά 4 γενιές ιστορίας και έχει αμέτρητες ιστορίες πολιτικής να αφηγηθεί μέσα από τους ανθρώπους που το δημιούργησαν αλλά και τους θαμώνες του. Παρέες, που παρά τις πολιτικές και ιδεολογικές διαφορές, κουβέντιαζαν πολιτισμένα, συνυπήρχαν και εξακολουθούν ακόμα. Δεν νοείται πολιτικός ή καλλιτέχνης να μην περάσει από το συγκεκριμένο καφενείο όταν επισκέπτεται τη Λήμνο. Γνωρίσαμε το μαγαζί μέσα από τα μάτια του Βασίλη Ζαφείρη και της συζύγου του Κλεονίκης.

Πηγή: skai.gr

