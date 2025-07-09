Το Βάρος έχει πληθυσμό 150 μόνιμους κατοίκους. Διαθέτει τις μάντρες, χαρακτηριστικό στοιχείο της αγροτικής ζωής του νησιού, γύρω από τις οποίες οργανώνεται ο πρωτογενής τομέας στη Λήμνο. Διαθέτουν εγκαταστάσεις όπως κατοικίες, αχυρώνες μαζί με τα βοσκοτόπια - ένα δείγμα αυτών είδαμε στο Βάρος, με τον Ραφαήλ Γιαννέλη, λαογράφο, ο οποίος μελετά τη βιωσιμότητα των μαντρών σε σχέση με το περιβάλλον και προσπαθεί να τις αναβιώσει και να τις αναδείξει ξανά, μέσα από το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο, καθώς αποτελούν μοντέλο οικολογικής ανάπτυξης.

Ο Ραφαήλ, επίσης, είναι από τους τελευταίους στη Λήμνο που πλέκει τα τυρβόλια, παραδοσιακά καλαθάκια από βούρλα στα οποία έμπαινε το τοπικό τυρί καλαθάκι. Τέλος, για μια φλου απόδραση, καταλήγουμε στον Θοδωρή τον Φλού στο κέντρο του χωριού, ο οποίος μας υποδέχεται στο καφέ μπαρ του.

Δείτε βίντεο από το Όπου υπάρχει Ελλάδα:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.