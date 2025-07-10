Σαμοθράκη: Ο δρόμος-ντροπή προς την πιο διάσημη παραλία

Στη Σαμοθράκη, ο δρόμος που οδηγεί σε μία από τις δημοφιλέστερες παραλίες, τους Κήπους, αποτυπώνει μία εικόνα εγκατάλειψης και αποτελεί μια καθημερινή δοκιμασία για τους ανθρώπους που τον διασχίζουν καθημερινά.

Ο Δήμος έχει τοποθετήσει πινακίδα για απαγόρευση διέλευσης -μόλις πέρυσι, παρότι ο δρόμος είναι σε αυτή την κατάσταση εδώ και 8 χρόνια- όμως κάτοικοι και επισκέπτες συνεχίζουν να περνάνε κανονικά, με αποτέλεσμα να τίθενται σοβαρά ζητήματα επικινδυνότητας.

Οι κάτοικοι που βλέπουν να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση εδώ και χρόνια, ζητούν να βρεθεί μία λύση άμεσα, καθώς δεν έχουν άλλον τρόπο να πάνε στο σπίτι τους.

Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης απαντά για το οδικό δίκτυο

Η εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» φιλοξενεί ζωντανά τον Δήμαρχο Σαμοθράκης, τον Αθανάσιο Βίτσα, για να μιλήσει για όλα όσα απασχολούν τους κατοίκους του νησιού: Τα ιαματικά λουτρά, το «άτυπο» κάμπινγκ, το οδικό δίκτυο – και όχι μόνο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.