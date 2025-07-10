Λογαριασμός
«Αόρατο νησί» για την Πολιτεία η Σαμοθράκη – Τι ζητούν οι πολίτες;

Ο Τριαντάφυλλος Μαμουτσόπουλος, Πρόεδρος Συλλόγου Καταλυμάτων Σαμοθράκης, μιλάει στην εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ

Σαμοθράκη

«Αόρατο νησί» για την Πολιτεία η Σαμοθράκη σε θέματα Νησιωτικότητας. Η μη υπαγωγή του νησιού στην κατηγορία αυτή, καθώς ανήκει στην ΠΕ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, τους κόβει από Ευρωπαϊκά κονδύλια ανάπτυξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων νησιωτικών περιοχών, την επιδότηση της ακτοπλοϊκής γραμμής Αλεξανδρούπολη- Σαμοθράκη και τη μη υπαγωγή στην κατηγορία GR Eco Island.

Επιστολή στον Πρωθυπουργό και την Κομισιόν έχουν στείλει ο Σύλλογος Τουριστικών Καταλυμάτων Σαμοθράκης, ο Σύλλογος Επαγγελματιών Σαμοθράκης και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κατοίκων και Επαγγελματιών Θερμών, με αίτημα την ένταξη της Σαμοθράκης στη ρήτρα νησιωτικότητας.

Ο Τριαντάφυλλος Μαμουτσόπουλος, Πρόεδρος Συλλόγου Καταλυμάτων Σαμοθράκης, μιλάει στην εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα».

