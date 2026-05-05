Ο Χιώτης καπετάνιος που έχει γυρίσει όλο τον κόσμο και έχει να μοιραστεί αναμνήσεις και... μαγνητάκια

Γιάννης Καράβολος. Ένα όνομα μια ιστορία. Ατελείωτες ιστορίες σε κάθε μπάρκο με ταξίδια από τη Γη του Πυρός έως τα νησιά της Πολυνησίας στον Ειρηνικό και τον Αρκτικό Κύκλο. Έχει ταξιδέψει με ούριο άνεμο, με κινδύνους, κινδύνευσε από Έμπολα, πειρατείες, όμως υπηρέτησε πιστά την αγάπη του, τη ναυτοσύνη. Εξαιτίας των ταξιδιών ανά τον κόσμο, ως ενθύμιο έπαιρνε μαγνητάκια και έχει μετατρέψει το σπίτι του σε «Μαγνητόσπιτο».

Σε κάθε μπάρκο ο καπ. Γιάννης έφερνε και από ένα ή περισσότερα κακτάκια. Εκατοντάδες κάκτοι, αμέτρητοι κάκτοι, τακτοποιημένοι, ονοματισμένοι, από όλα τα σημεία της γης - έχει ίσως μια από τις μεγαλύτερες συλλογές πανελληνίως. Όλα τα υπόγεια του σπιτιού του, έχουν μετατραπεί σε ένα πλήρες Λαογραφικό Μουσείο, καθώς πάντοτε σε όλα του τα ταξίδια, κατάφερε να αγαπήσει τη Χίο που του έλειπε και έτσι αποφάσισε να διατηρήσει την ιστορική μνήμη ζωντανή.

Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» επισκέφτηκε το σπίτι-μουσείο του καπετάνιου και άκουσε τις αμέτρητες ναυτικές ιστορίες του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.