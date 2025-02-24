Πού θα περάσουν οι Έλληνες το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας

Η Θεσσαλία (Πήλιο, Τρίκαλα, Λάρισα), η Καστοριά, η Λαμία, τα Ιωάννινα, η Κρήτη και η Λευκάδα περιλαμβάνεται στις πρώτες επιλογές εντός Ελλάδας των ταξιδιωτών για το επερχόμενο τριήμερο της κορύφωσης των αποκριάτικων εκδηλώσεων.

Εκτός των τειχών, οι Έλληνες ταξιδιώτες αναζητούν την γιορτινή ατμόσφαιρα του καρναβαλιού στην Ιταλία, τη Γαλλία, την Κωνσταντινούπολη, το Βελιγράδι, το Βουκουρέστι και τη Μαδρίτη. Παράλληλα, δημοφιλείς είναι και μακρινοί προορισμοί όπως η Κούβα, το Βιετνάμ και το Ντουμπάι. Στη λίστα των δημοφιλέστερων προορισμών είναι και δύο από τα πιο διάσημα και εμβληματικά καρναβάλια παγκοσμίως, αυτό του Ρίο ντε Τζανέιρο (28 Φεβρουαρίου - 8 Μαρτίου) και της Βενετία (14 Φεβρουαρίου - 4 Μαρτίου).

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση του FedHATTA τα ελληνικά τουριστικά γραφεία προσφέρουν μοναδικές ευκαιρίες για αποδράσεις εντός και εκτός Ελλάδας κατά το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας.

Ωστόσο, σημειώνεται ότι η ζήτηση είναι μειωμένη έως 30% σε σχέση με τα περυσινά επίπεδα, εντός και εκτός Ελλάδος, κυρίως εν αναμονή της επερχόμενης Πασχαλινής περιόδου όπου παραδοσιακά το ταξιδιωτικό ενδιαφέρον των εκδρομέων ανεβαίνει αισθητά.

Στην Ελλάδα, οι αποκριάτικες εκδηλώσεις δίνουν τον δικό τους ρυθμό με το ξακουστό καρναβάλι της Πάτρας, το κάψιμο του Τζάρου στην Ξάνθη, το παραδοσιακό Μπουρανί στον Τύρναβο, τους Φανούς της Κοζάνης και το έθιμο των Γενίτσαρων και Μπούλων στη Νάουσα. Οι εκδηλώσεις στη Λαμία, τη Σκύρο (Ο Χορός των Γέρων), το Ρέθυμνο, την Κέρκυρα (Παρέλαση "Πετεγολέτσες" και Κάψιμο του Καρνάβαλου), την Καστοριά (Μπουμπούνες με φωτιές στις πλατείες), τη Σύρο (Δρώμενα και χοροί, έθιμο Ζεϊμπέκικα με παρέλαση) και την Κεφαλονιά προσελκύουν πλήθος κόσμου, ενώ στην Αθήνα, η Πλάκα μετατρέπεται σε ένα μεγάλο γιορτινό σκηνικό.

Οι επιλογές για τους Έλληνες ταξιδιώτες είναι πολλές, περιλαμβάνοντας διαμονή σε ξενοδοχεία 3*, 4* και 5* αστέρων, και καλύπτουν διαφορετικά budget και προτιμήσεις. Ενδεικτικά, ένα τριήμερο σε Καλαμπάκα-Μετέωρα ξεκινά από 145 ευρώ, ενώ για όσους επιθυμούν να ζήσουν την αποκριάτικη εμπειρία της Πάτρας, ένα ταξίδι τριών ημερών σε ξενοδοχείο 4 αστέρων ξεκινά από 149 ευρώ.

Η Λάρισα και τα Ιωάννινα ξεχωρίζουν με προσιτές προτάσεις για τριήμερο σε πεντάστερα ξενοδοχεία, με τιμές που ξεκινούν από 159 και 165 ευρώ αντίστοιχα.

Τα πακέτα για Ξάνθη, για διαμονή 4 ημερών σε πεντάστερο ξενοδοχείο, ξεκινούν από 198 ευρώ, ενώ οι τιμές για Κύμη-Θήβα (3 ημέρες σε τετράστερο ξενοδοχείο) ξεκινούν από τα 235 ευρώ. Τα πακέτα για Νάουσα, για 4 ημέρες σε τετράστερο ξενοδοχείο ξεκινούν από 240 ευρώ, η Κεφαλονιά προσφέρει 5 ημέρες σε ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων από 355 ευρώ, το Ρέθυμνο για 3 ημέρες από 139 ευρώ, και τα πακέτα για Μεσσηνία και Λάρισα-Κοζάνη (3 ημέρες) ξεκινούν από 229 και 247 ευρώ αντίστοιχα. Η Καστοριά και η Λευκάδα αποτελούν εξαιρετικές επιλογές, με τιμές που ξεκινούν από 160 ευρώ για τριήμερες αποδράσεις, ενώ το Γαλαξίδι προσφέρεται για ημερήσιες εκδρομές με κόστος από 22 ευρώ.

Στο εξωτερικό, τα πακέτα με πτήση, διαμονή και ξεναγήσεις σε Ρώμη (4 ημέρες) και Παρίσι (5 ημέρες) ξεκινούν από 359 ευρώ και 525 ευρώ αντίστοιχα, σε Ντουμπάι (6 ημέρες) και Βιετνάμ (9 ημέρες) από 1.045 ευρώ και 1.185 ευρώ αντίστοιχα, και για Κωνσταντινούπολη προσφέρονται πακέτα 5 ημερών από 565 ευρώ.

Στα πακέτα (τετραήμερα) με οδική μεταφορά, οι τιμές για Κωνσταντινούπολη ξεκινούν από 139 ευρώ, για Βουκουρέστι από 149 ευρώ και για Σόφια-Φιλιππούπολη από 145 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

