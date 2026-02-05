Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το Πόρτο Χέλι εξελίσσεται και αλλάζει πρόσωπο

Πολυτελείς κατοικίες, τεράστιες επενδύσεις, διασημότητες, κροίσοι και βασιλικές οικογένειες που επιλέγουν την περιοχή για διακοπές ή αγορά ακινήτων.

Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», στον ΣΚΑΪ, σε μια διαφορετική περιήγηση στο «διαμάντι» της Αργολίδας

Το αποκαλούν «Μονακό της Ελλάδας» και όχι άδικα. Το Πόρτο Χέλι εξελίσσεται και αλλάζει πρόσωπο.

Πηγή: skai.gr

