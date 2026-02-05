Λογαριασμός
Πόρτο χέλι
Το αποκαλούν «Μονακό της Ελλάδας» και όχι άδικα. Το Πόρτο Χέλι εξελίσσεται και αλλάζει πρόσωπο.

Πολυτελείς κατοικίες, τεράστιες επενδύσεις, διασημότητες, κροίσοι και βασιλικές οικογένειες που επιλέγουν την περιοχή για διακοπές ή αγορά ακινήτων.

Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», στον ΣΚΑΪ, σε μια διαφορετική περιήγηση στο «διαμάντι» της Αργολίδας.

