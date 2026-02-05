Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ναυπλίου στεγάζεται σε ένα τριώροφο ενετικό κτίριο, που χρησιμοποιήθηκε αρχικά ως αποθήκη του στόλου και αργότερα ως στρατώνας και στρατιωτική λέσχη

Η μόνιμη έκθεση του μουσείου περιλαμβάνει ευρήματα από την προϊστορία έως την αρχαιότητα, παρουσιάζοντας πολιτισμούς της Αργολίδας με ανασκαφές από ελληνικά και διεθνή αρχαιολογικά ινστιτούτα

Τα εκθέματα προέρχονται από σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους του Νομού Αργολίδας, όπως το σπήλαιο Φράγχθι, την Τίρυνθα, τη Μιδέα, την Ασίνη και την Παλαιά Επίδαυρο, ενώ ευρήματα από Άργος, Μυκήνες και Επίδαυρο φιλοξενούνται στα αντίστοιχα τοπικά μουσεία

Του Νικόλα Μπάρδη

Στην καρδιά του Ναυπλίου, και συγκεκριμένα στη δυτική πλευρά της ιστορικής Πλατείας Συντάγματος, συναντούμε το Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ναυπλίου

της πόλης, που στεγάζεται σε ένα επιβλητικό τριώροφο ενετικό κτίριο ήδη από το 1930. Αναμφίβολα αποτελεί ένα από τα καλύτερα σωζόμενα κτίσματα του ιστορικού κέντρου και χαρακτηριστικό δείγμα της Ενετοκρατίας στην Ελλάδα. Το πανέμορφο αυτό κτίριο ανεγέρθη το 1713, κατά την περίοδο της Δεύτερης Ενετοκρατίας, από τον Προβλεπόμενο του στόλου Αυγουστίνο Σαγρέδο, με σκοπό να χρησιμοποιηθεί ως αποθήκη του στόλου. Αυτό επιβεβαιώνει και η μαρμάρινη επιγραφή που έχει εντοιχιστεί στην πρόσοψή του.

Μετά την απελευθέρωση του Ναυπλίου το κτίριο διατήρησε τον στρατιωτικό του χαρακτήρα, καθώς χρησιμοποιήθηκε διαδοχικά ως στρατώνας, έδρα του 8ου Συντάγματος Πεζικού, και ως στρατιωτική λέσχη. Σήμερα η μόνιμη έκθεση του μουσείου αναπτύσσεται σε δύο αίθουσες όμοιας κάτοψης. Στην αίθουσα του πρώτου ορόφου παρουσιάζονται τα ευρήματα των προϊστορικών χρόνων, ενώ στην αίθουσα του δεύτερου ορόφου τα ευρήματα των ιστορικών χρόνων. Το μουσειολογικό πρόγραμμα της νέας έκθεσης διαρθρώνεται σε θεματικές ενότητες, οι οποίες παρουσιάζουν τους πολιτισμούς που αναπτύχθηκαν στην Αργολίδα από την απώτατη προϊστορία έως και τη μεγαλύτερη αρχαιότητα, και περιλαμβάνει ευρήματα των ελληνικών ανασκαφών αλλά και του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου, του Σουηδικού και του Αμερικανικού Ινστιτούτου.

Εκτός από το μεγάλο χρονικό της εύρος η εν λόγω έκθεση έχει και μεγάλη χωρική εμβέλεια, καθώς παρουσιάζει ευρήματα και ανασκαφικά σύνολα από σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους του Νομού Αργολίδας, όπως το σπήλαιο Φράγχθι στην Ερμιονίδα, την Τίρυνθα, τη Μιδέα, τα Δενδρά, το Μπερμπάτι, την Ασίνη, την Καζάρμα και την Παλαιά Επίδαυρο. Τα αρχαιολογικά ευρήματα από το Άργος, τη γειτονική του Λέρνη, τις Μυκήνες και το Ιερό του Ασκληπιού στην Επίδαυρο φυλάσσονται αντίστοιχα στα μουσεία του Άργους, των Μυκηνών και της Επιδαύρου.

Κορυφαίο έκθεμα του μουσείου αποτελεί η μυκηναϊκή πανοπλία των Δενδρών, που χρονολογείται στα τέλη του 15ου αι. π.Χ. Πρόκειται για το λαμπρότερο και πιο εντυπωσιακό δείγμα του αμυντικού οπλισμού των Μυκηναίων που διασώθηκε αλώβητο ως τις μέρες μας. Εξίσου εντυπωσιακά είναι τα μεγάλα τροχήλατα ειδώλια του 13ου και του 12ου αι. π.Χ. από τη Μιδέα και την Τίρυνθα, καθώς και το κεφάλι γυναικείου ειδωλίου του 12ου αι. π.Χ. από την Ασίνη. Ανάμεσα στα εκθέματα θα δείτε πήλινες αναθηματικές ασπίδες, που βρέθηκαν στην Άνω Ακρόπολη της Τίρυνθας και χρονολογούνται στις αρχές του 7ου αι. π.Χ. Οι παραστάσεις που έχουν φιλοτεχνηθεί πάνω στις ασπίδες αποτελούν πρώιμες αφηγηματικές σκηνές μυθολογικού περιεχομένου.

Η περιήγηση ολοκληρώνεται με την παρουσίαση μιας αγροικίας του 6ου αι. μ.Χ. στο Πύργουθι, στην κοιλάδα του Μπερμπατίου. Οι συλλογές του μουσείου εκτίθενται σε ξεχωριστές ενότητες, ενώ με έξυπνο τρόπο παρουσιάζονται αττικά, βοιωτικά και κορινθιακά αγγεία και ειδώλια που προέρχονται από τις συλλογές των φιλάρχαιων δωρητών Γλυμενοπούλου, Ποταμιάνου, Αρχιεπισκόπου Νικάνδρου και Θερμογιάννη. Το Αρχαιολογικό Μουσείο είναι ανοιχτό στο κοινό καθημερινά 08:30 με 15:30, εκτός από τις Τρίτες που παραμένει κλειστό. Αν επισκεφτείτε το κοσμοπολίτικο Ναύπλιο, κάντε μία επίσκεψη και σ’ αυτό το μουσείο, που περικλείει στο εσωτερικό του την μακραίωνη ιστορία της Αργολίδας.



Πηγή: skai.gr

