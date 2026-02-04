Ξενάγηση στο τηλεοπτικό Κολοκοτρωνίτσι

Η κάμερα της εκπομπής «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ, βρέθηκε στην Καρυά Λακωνίας, όπου έγιναν τα γυρίσματα γνωστής τηλεοπτικής σειράς, «Το Καφέ της Χαράς».

Ο γνωστός ηθοποιός Χάρης Ρώμας, σε ζωντανή σύνδεση, μίλησε με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη για την επιλογή του συγκεκριμένου χωριού, για τις αντιδράσεις των κατοίκων κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων και τις όμορφες αναμνήσεις που έχει από αυτή τη σειρά.

Πηγή: skai.gr

