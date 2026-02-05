Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Τα αντιπλημμυρικά έργα που είχαν κατασκευαστεί μετά τις φωτιές δεν άντεξαν στη δύναμη του νερού και των φερτών υλικών, με αποτέλεσμα να προκληθούν νέες, εκτεταμένες ζημιές σε καλλιέργειες και υποδομές

Παρά τις αρχικές καταγραφές ζημιών από τις αρμόδιες αρχές και την έντονη παρουσία συνεργείων και φορέων τις πρώτες ημέρες, οι κάτοικοι καταγγέλλουν καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις και στην αποκατάσταση των ζημιών

Πολλοί παραμένουν εκτοπισμένοι ή ζουν σε ακατάλληλες συνθήκες, περιμένοντας οικονομική στήριξη για να ξαναχτίσουν τα σπίτια και τις ζωές τους

Το χωριό Πλάτανος βίωσε μία καταστροφική πλημμύρα που, σύμφωνα με τους κατοίκους, από τύχη δεν στοίχισε ανθρώπινες ζωές. Τα ορμητικά νερά παρέσυραν σπίτια, επιχειρήσεις, αυτοκίνητα και αγροτικό εξοπλισμό, ενώ η ταβέρνα της Αργυρώς Καπετανάκου και οι κατοικίες των παιδιών της καταστράφηκαν ολοσχερώς. Η καταστροφή ήρθε λίγα χρόνια μετά τις μεγάλες πυρκαγιές του 2021, που είχαν ήδη αφανίσει δεκάδες χιλιάδες ελιές στην περιοχή.

Τα αντιπλημμυρικά έργα που είχαν κατασκευαστεί μετά τις φωτιές δεν άντεξαν στη δύναμη του νερού και των φερτών υλικών, με αποτέλεσμα να προκληθούν νέες, εκτεταμένες ζημιές σε καλλιέργειες και υποδομές. Παρά τις αρχικές καταγραφές ζημιών από τις αρμόδιες αρχές και την έντονη παρουσία συνεργείων και φορέων τις πρώτες ημέρες, οι κάτοικοι καταγγέλλουν καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις και στην αποκατάσταση των ζημιών. Πολλοί παραμένουν εκτοπισμένοι ή ζουν σε ακατάλληλες συνθήκες, περιμένοντας οικονομική στήριξη για να ξαναχτίσουν τα σπίτια και τις ζωές τους. Η κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», στον ΣΚΑΪ, κατέγραψε τις εικόνες καταστροφής και την απόγνωση των κατοίκων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.