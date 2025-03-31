Την πρώτη θέση καταλαμβάνουν οι Λειψοί ανάμεσα σε ελληνικούς προορισμούς που προσφέρονται για εναλλακτικές δραστηριότητες στο βρετανικό ταξιδιωτικό κοινό, σύμφωνα με το δημοφιλές εξειδικευμένο blog Jonny Melon .

Στις επόμενες θέσεις ακολουθούν οι Δυτικές Κυκλάδες, η Αθήνα, η Σαντορίνη, ο Αργοσαρωνικός και τα Μετέωρα.

Όπως αναφέρεται στο εκτενές αφιέρωμα για το νησί της Καλυψούς, «οι Λειψοί προσφέρουν μια συναρπαστική απόδραση στην Ελλάδα παρέχοντας πολλές διαδρομές στη φύση, τις γραφικές εκκλησίες, σε παραλίες με γαλαζοπράσινα νερά και σε εξωτικά νησάκια».

Για το ίδιο διάστημα, οι Λειψοί συγκαταλέγονται ανάμεσα στα δέκα καλύτερα ελληνικά νησιά για ναυτικές εξορμήσεις, όπως ανακοίνωσε η επαγγελματική ιστοσελίδα deyachting.net. Ως ένα «μικρό νησί με μεγάλη καρδιά» αναφέρεται η μυστική γωνιά των Δωδεκανήσων στο εκτενές αφιέρωμα.

«Οι Λειψοί διαθέτουν ένα αφοσιωμένο κοινό από φίλους της φύση και της περιπέτειας από το εξωτερικό που συνεχώς διευρύνεται. Ιταλία, Μ. Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία είναι μερικές μόλις από τις αγορές που τα τελευταία χρόνια δείχνουν αυξανόμενο ενδιαφέρον να επισκεφτούν τον προορισμό εκτός υψηλής σεζόν για εναλλακτικές δραστηριότητες. Για τον σκοπό αυτό είναι κομμάτι της προσπάθειάς μας να προσκαλούμε επηρεαστές και διαμορφωτές της κοινής γνώμης που να μεταφέρουν τη μοναδικότητα του προορισμού σε ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος», τονίζει ο Δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγγος.

Σημειώνεται ότι το 2024 ήταν νέα χρονιά ρεκόρ σε ακτοπλοϊκές αφίξεις για τους Λειψούς. Είχε προηγηθεί ρεκόρ το 2023, ενώ το 2022 οι Λειψοί ξεπέρασαν το «φράγμα» του 2019 σε ακτοπλοϊκές αφίξεις με την επισκεψιμότητα να κάνει άλμα κατά 25% σε σχέση με το 2021.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

