Του Νικόλα Μπάρδη

Η τεχνητή Λίμνη Πλαστήρα ίσως είναι η πιο διάσημη και πολυφωτογραφημένη λίμνη της χώρας μας! Κι όχι άδικα θα λέγαμε. Το επίσημο όνομά της, που λίγοι ξέρουν, είναι λίμνη Ταυρωπού, και σχηματίστηκε το 1959, μετά την ολοκλήρωση του φράγματος στον ποταμό Ταυρωπό ή Μέγδοβα. Η ιδέα για την κατασκευή της αποδόθηκε στον διορατικό στρατιωτικό και πολιτικό Νικόλαο Πλαστήρα, ο οποίος επισκεπτόμενος τη γενέτειρά του το μακρινό 1935, μετά από τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή, είδε το τοπίο και είπε χαρακτηριστικά πως «εδώ μια μέρα θα γίνει λίμνη», γι’ αυτό και αφότου δημιουργήθηκε, έμεινε γνωστή με το δικό του όνομα.

Η Λίμνη Πλαστήρα βρίσκεται σκαρφαλωμένη σε υψόμετρο 750 μέτρων και απέχει περίπου 30 χιλιόμετρα από την πόλη της Καρδίτσας. Περιέχει 400 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, έχει μέγιστο μήκος 12 χιλιόμετρα, συνολική επιφάνεια 24 τετραγωνικών χιλιομέτρων, ενώ το μέγιστο βάθος της φτάνει μέχρι και τα 60 μέτρα! Το πολύτιμο νερό της χρησιμοποιείται για την ύδρευση της Καρδίτσας, την άρδευση του θεσσαλικού κάμπου και για ηλεκτροπαραγωγή.

Τις τελευταίες δεκαετίες η ευρύτερη περιοχή γύρω από τη λίμνη έχει αναπτυχθεί και τουριστικά, καθώς το απαράμιλλο φυσικό κάλλος του τοπίου δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο. Οι ντόπιοι μάλιστα την αποκαλούν και «λίμνη των 4 εποχών», καθώς όποια εποχή κι αν επιλέξετε να την επισκεφτείτε, είναι εξίσου όμορφη και μοναδική.

Ο γύρος της λίμνης είναι μία βόλτα που πρέπει οπωσδήποτε να κάνετε ευρισκόμενοι στην περιοχή. Τα πυκνά δάση, οι δαντελωτοί σχηματισμοί της ακτογραμμής, τα γραφικά χωριά που βρίσκονται σκόρπια πέριξ της λίμνης και οι παραδοσιακές ταβέρνες συνθέτουν ένα χαρακτηριστικό σκηνικό της αυθεντικής ελληνικής εξοχής. Αν σας αρέσει η πεζοπορία, εκεί έχετε την ευκαιρία να επιλέξετε ανάμεσα σε μία πληθώρα διαδρομών, ενώ μπορείτε επίσης να κάνετε ιππασία, τοξοβολία και κωπηλασία στα κρυστάλλινα νερά της λίμνης. Το πιο διάσημο χωριό της περιοχής είναι αναμφίβολα το Νεοχώρι, που προσφέρει μία πανοραμική θέα στη λίμνη. Στον οικισμό βρίσκεται και η εκκλησία του Αγίου Νικολάου, με τις πανέμορφες τοιχογραφίες του 16ου και 17ου αιώνα.

Αν πάλι θέλετε να ανέβετε πιο ψηλά, τότε αξίζει να επισκεφτείτε το γραφικό χωριό της Νεράιδας, που είναι ένα από τα πιο όμορφα και ορεινά χωριά της Καρδίτσας. Το χωριό είναι χτισμένο σε υψόμετρο 1.120 μέτρων στις επιβλητικές πλαγιές των Αγράφων και είναι κρυμμένο κυριολεκτικά μέσα στα έλατα. Από εκεί θα απολαύσετε μία μαγική θέα στη λίμνη, ενώ αν το επιτρέπει ο καιρός, φαίνεται και ο Όλυμπος.

Η Νεράιδα κάηκε ολοσχερώς το 1943 από τους Γερμανούς και χτίστηκε εκ νέου από την αρχή, ενώ κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου αποτέλεσε την έδρα του αρχηγείου της Ελλάς.

Πολύ κοντά στη λίμνη και σε υψόμετρο 800 μέτρων βρίσκεται και η ιστορική Μονή Κορώνης, που έχει πανοραμική θέα σε ολόκληρο τον θεσσαλικό κάμπο. Η Μονή χρονολογείται από το 12ο αιώνα και εκεί πήγε να μονάσει ο Άγιος Σεραφείμ, που είναι και πολιούχος της περιοχής. Ο Άγιος βρήκε φρικτό θάνατο από τους Τούρκους και κανείς δεν γνωρίζει τι απέγινε το σώμα του. Ωστόσο, η Αγία Κάρα φυλάσσεται σήμερα στο μοναστήρι.

Τέλος, ένα ακόμη μέρος με υπέροχη θέα που αξίζει να μπει στη λίστα σας είναι το χωριό Μεσενικόλας. Οι κάτοικοι της περιοχής το αποκαλούν «μπαλκόνι της Θεσσαλίας». Πράγματι, το χωριό έχει απρόσκοπτη θέα μέχρι τον Όλυμπο και το Πήλιο, είναι περιτριγυρισμένο από βελανιδιές και καστανιές, και φημίζεται για το κρασί και το τσίπουρό του! Πριν φύγετε από εκεί, μην παραλείψετε να δοκιμάσετε χορτόπιτα, μπατζίνα, λουκάνικα με πράσο, εξαιρετικής ποιότητας κρεατικά και φυσικά πλιγούρι και τραχανά. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι!



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.