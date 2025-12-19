Οι 10 κορυφαίες παραλίες του Πηλίου

Του Νικόλα Μπάρδη

Το Πήλιο είναι ένας αγαπημένος και δημοφιλής τουριστικός προορισμός της χώρας μας για όλες τις εποχές του χρόνου, που συνδυάζει μαγικά το κλισέ «βουνό και θάλασσα». Πράγματι, εκεί θα βρείτε παραδοσιακά ορεινά χωριά «πνιγμένα» στο πράσινο, τρεχούμενα νερά και καταρράκτες, μοναδικά μονοπάτια μέσα στη φύση, ιστορικά μνημεία και φυσικά εντυπωσιακές παραλίες στην αγκαλιά του Αιγαίου και του Παγασητικού. Κάθε καλοκαίρι οι ακρογιαλιές που βρίσκονται στην σκιά του βουνού των Κενταύρων γεμίζουν από παραθεριστές, που αποζητούν μερικές στιγμές δροσιάς στα κρυστάλλινα νερά της περιοχής.

Εμείς βρήκαμε και σας παρουσιάζουμε τις δέκα καλύτερες παραλίες του Πηλίου. Φυσικά, υπάρχουν πολλές περισσότερες, και είναι όλες εξαιρετικές, ωστόσο εμείς επιλέξαμε δέκα από αυτές για τη λίστα μας. Αποθηκεύστε, λοιπόν, το άρθρο και κρατήστε σημειώσεις για το επόμενο ταξίδι σας στο Πήλιο.

1. Φακίστρα

Ξεκινάμε αυτό το οδοιπορικό από την άγρια και πανέμορφη Φακίστρα, που αποτελεί αναμφίβολα μία από τις πιο πολυφωτογραφημένες παραλίες του Πηλίου, κι όχι άδικα θα λέγαμε. Η άμμος και το ψιλό βότσαλο, σε συνδυασμό με τα γαλαζοπράσινα νερά, τα πεύκα και τους επιβλητικούς βράχους, δημιουργούν ένα σκηνικό βγαλμένο από ταινία. Ένα μικρό φαράγγι καταλήγει στην ακτή, κι εκεί θα φτάσετε μετά από περίπου 20 λεπτά περπάτημα, σε κατηφορική διαδρομή. Η παραλία δεν είναι οργανωμένη, οπότε αν αποφασίσετε να την επισκεφτείτε, να είστε κατάλληλα προετοιμασμένοι και εφοδιασμένοι με τα απολύτως απαραίτητα.

2. Παπά Νερό

Συνεχίζουμε το ταξίδι μας στο ανατολικό Πήλιο, και κάνουμε μία στάση στην παραλία Παπά Νερό, που επί της ουσίας αποτελεί προέκταση της παραλίας του Αγίου Ιωάννη. Η ακρογιαλιά είναι μεγάλη και αμμώδης, ενώ στο βυθό της έχει βότσαλα, και χωρίζεται στο οργανωμένο και ανοργάνωτο τμήμα της, οπότε μπορείτε να επιλέξετε όποια πλευρά σας ταιριάζει περισσότερο. Τα πεντακάθαρα νερά της παραλίας είναι κατάλληλα για κολύμβηση με μάσκα και αναπνευστήρα, ενώ κατά μήκος της θα βρείτε πολλές παραδοσιακές ταβέρνες με φρέσκα θαλασσινά. Η γειτονική παραλία του Αγίου Ιωάννη είναι κατάλληλη για οικογένειες με μικρά παιδιά, ενώ αν αποζητάτε την απομόνωση, η παραλία της Πλάκας είναι ιδανική.

3. Μυλοπόταμος

Αναμφίβολα μία από τις πιο δημοφιλείς παραλίες του Πηλίου. Σε απόσταση αναπνοής από την γραφική Τσαγκαράδα, ο Μυλοπόταμος έχει άμμο και ψιλό βότσαλο, περιβάλλεται από πλούσιο πράσινο και χωρίζεται στα δύο από μια βραχώδη καμάρα. Τα καταγάλανα νερά της παραλίας θα σας κερδίσουν από την πρώτη βουτιά, ενώ μπορείτε να επιλέξετε είτε το οργανωμένο τμήμα της, είτε το ανοργάνωτο. Πάνω από την ακτή θα βρείτε πολλές ταβέρνες που σερβίρουν παραδοσιακά πιάτα, και προσφέρουν απρόσκοπτη θέα στο πέλαγος. Ίσως ο καλύτερος τρόπος για να κλείσετε την μέρα σας…

4. Άγιοι Σαράντα

Παραμένουμε ανατολικά, και επισκεπτόμαστε τους Αγίους Σαράντα, μία από τις πιο όμορφες και μεγαλύτερες σε μήκος παραλίες του Πηλίου. Πρόκειται για μία παραδεισένια ακτή, με χρυσή άμμο και ψιλό βότσαλο, γαλαζοπράσινα νερά και φόντο ένα πυκνό πευκοδάσος. Στην άκρη της παραλίας βρίσκεται ένας μεγάλος βράχος (οι ντόπιοι τον αποκαλούν «Καλόγερο»), που δίνει ταυτότητα στην παραλία και συνάμα προσφέρει ένα τέλειο spot για βουτιές στα διαυγή νερά. Επειδή είναι ιδιαίτερα δημοφιλής την περίοδο του καλοκαιριού, προτιμήστε να πάτε πρωινές ώρες, για να βρείτε και εύκολα να παρκάρετε.

5. Χορευτό

Άλλη μία ξακουστή παραλία του βουνού των Κενταύρων, που φιγουράρει ψηλά στις προτιμήσεις τόσο των επισκεπτών, όσο και των ντόπιων. Το Χορευτό βρίσκεται αμέσως μετά τους Αγίους Σαράντα και έχει μήκος 2,5 χιλιόμετρα, οπότε εύκολα μπορείτε να μείνετε στο οργανωμένο κομμάτι της παραλίας και να κάνετε διάφορα θαλάσσια σπορ, ή να καθίσετε σε μία πιο ήσυχη και απόμερη γωνιά. Η παραλία διαθέτει όλες τις ανέσεις, ενώ κατά μήκος της θα βρείτε πολλά μαγαζιά και beach bars που μπορούν να ικανοποιήσουν και τον πιο απαιτητικό. Αν έχετε όρεξη, μπορείτε να περπατήσετε μέχρι την διπλανή παραλία Παρίσαινα, για μερικές στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας μακριά από τον πολύ κόσμο.

6. Νταμούχαρη

Από τη λίστα δεν θα μπορούσε να λείπει η κινηματογραφική Νταμούχαρη, που πρωταγωνίστησε στην ταινία Mamma Mia και έλαμψε μέσα από την απλότητα της ομορφιάς της. Πρόκειται για ένα αυθεντικό μεσογειακό σκηνικό, με σκόρπιους βράχους, πεύκα και γαλαζοπράσινα νερά, ενώ περιμετρικά της ακτής απλώνονται πέτρινα σπίτια, παραδοσιακές ταβέρνες και αρκετά καταστήματα, για να σας εξυπηρετήσουν στις διακοπές σας. Στο μικρό λιμανάκι του οικισμού δένουν βάρκες και από εκεί μπορείτε να κάνετε εξόρμηση στις θαλάσσιες σπηλιές της περιοχής.

7. Ποτιστικά

Κατευθυνόμαστε στη νοτιοανατολική ακτή του Πηλίου, όπου συναντούμε την όμορφη παραλία των Ποτιστικών. Πρόκειται για μία μεγάλη αμμουδιά με κρυστάλλινα νερά, και φόντο τις πράσινες πλαγιές του βουνού. Η παραλία ενδείκνυται για βουτιές με μάσκα και αναπνευστήρα, καθώς διαθέτει και έναν εξαιρετικό βυθό, ενώ είναι οργανωμένη, οπότε δεν θα σας λείψει τίποτα. Αν πάλι ψάχνετε κάτι πιο ήσυχο και απομονωμένο, μπορείτε να επισκεφτείτε τη γειτονική παραλία Μελανή, που παραμένει ακόμη αυθεντική και ανόθευτη, χωρίς οργανωμένες εγκαταστάσεις.

8. Τζάστενη

Η πανέμορφη αυτή παραλία βρίσκεται στο νότιο Πήλιο και μάλιστα από την μεριά του Παγασητικού. Βρίσκεται καλά κρυμμένη στην αγκαλιά ενός όρμου με ρηχά, απάνεμα και γαλαζοπράσινα νερά, γεγονός που την καθιστά ιδανική και για οικογένειες με μικρά παιδιά. Η ακρογιαλιά περιβάλλεται από πλούσιο πράσινο και άσπρα γραφικά σπιτάκια, που δημιουργούν ένα αυθεντικό ελληνικό σκηνικό. Για να φτάσετε εκεί, αφού παρκάρετε, θα χρειαστεί να περπατήσετε λίγο, όμως η παραλία θα σας αποζημιώσει στο έπακρο. Σε μικρή απόσταση από εκεί βρίσκεται το γραφικό Τρίκερι και το επίνειό του, η Αγία Κυριακή.

9. Πάλτση

Από τη λίστα δεν θα μπορούσε να λείπει η όμορφη παραλία Πάλτση, με τη χρυσή αμμουδιά, τα μικρά βότσαλα και τα βαθυγάλαζα νερά. Το καταπράσινο τοπίο και οι γραφικοί κολπίσκοι της περιοχής αποτελούν πόλο έλξης για πολλούς παραθεριστές, και ειδικά οικογένειες, ενώ οι ταβέρνες πίσω από την παραλία θα φροντίσουν να χορτάσουν την πείνα σας, μετά τις ανέμελες βουτιές στη θάλασσα. Ωστόσο, πέρα από αυτές τις ταβέρνες δεν υπάρχουν άλλες υποδομές, οπότε αν επιλέξετε αυτήν την παραλία για μπάνιο, φροντίστε να είστε κατάλληλα προετοιμασμένοι.

10. Βαθοσπηλιά

Το οδοιπορικό μας ολοκληρώνεται στη μυθική Βαθοσπηλιά. Σύμφωνα, λοιπόν, με τον μύθο η θρυλική Αργώ του Ιάσονα και των Αργοναυτών έπλευσε από εκεί. Στην πραγματικότητα αποτελεί μία από τις πιο όμορφες ακρογιαλιές του Πηλίου, που βρίσκεται λίγο έξω από το χωριό Μηλίνα, σε έναν μικρό και παραδεισένιο κόλπο. Η Βαθοσπηλιά δεν είναι οργανωμένη, αλλά έχει πολλές όμορφες γωνιές για χαλάρωση, και σπηλιές για εξερεύνηση! Στην ήσυχη αυτή πλευρά του νότιου Πηλίου θα μπορέσετε να αποφορτιστείτε από τα άγχη της καθημερινότητας και να πετύχετε το απόλυτο digital detox.

