Σκωτία: Σκίζει σε τουρισμό λόγω Χόλιγουντ - Το ίδιο θα γίνει και στην Ελλάδα μετά την «Οδύσσεια»…

Αυξήθηκε η επισκεψιμότητα αξιοθέατων πολιτιστικής κληρονομιάς στη Σκωτία πέρυσι, καθώς τους τουρίστες προσέλκυσαν ιστορικές τοποθεσίες και μέρη, στα οποία έγιναν τηλεοπτικά και κινηματογραφικά γυρίσματα.

Σε αξιοθέατα της Σκωτίας καταγράφηκαν 49.708.483 επισκέψεις πέρυσι, αυξημένες κατά 3,9% σε σχέση με το 2023, σύμφωνα με στοιχεία από το Κέντρο Moffat στο Πανεπιστήμιο Καληδονίας της Γλασκώβης και την Ένωση Τουριστικών Αξιοθέατων (ASVA).

Το Κάστρο του Εδιμβούργου, το οποίο εμφανίζεται ως φόντο στην ταινία «One Day» του Netflix, παρέμεινε στην πρώτη θέση ως το πιο δημοφιλές αξιοθέατο της Σκωτίας με εισιτήριο εισόδου, με τον αριθμό των επισκεπτών να αυξάνεται κατά 4% σε 1.981.152 το 2024.

Ο αριθμός των ατόμων που επισκέφθηκαν το Κέντρο Επισκεπτών Κάλοντεν, στο πεδίο της Μάχης του Κάλοντεν αυξήθηκε 42,8% σε 374.443, ενώ ο αριθμός των επισκεπτών στο Κάστρο του Στίρλινγκ ήταν μεγαλύτερος κατά 14,8% και ανήλθε σε 594.938. Για να περιηγηθεί ο επισκέπτης στα δύο αξιοθέατα πληρώνει εισιτήριο.

Στον καθεδρικό ναό του St Giles's που είναι επισκέψιμος δωρεάν και εμφανίστηκε στις ταινίες «Avengers: Infinity War», «Frankenstein» και «Fast & Furious 9», ο αριθμός των επισκεπτών αυξήθηκε κατά 18,3% και ανήλθε σε 1.742.147 το 2024.

Ο Κρις Γκρίνγουντ ανώτερος ερευνητής στο Κέντρο Moffat για τα Ταξίδια και τον Τουρισμό στο Πανεπιστήμιο Καληδονίας της Γλασκώβης δήλωσε: «Η κληρονομιά και ο πολιτισμός αποτελούν σημαντικό πόλο έλξης μεταξύ των διεθνών επισκεπτών μας, καθώς τα κάστρα, τα κέντρα πολιτιστικής κληρονομιάς και οι ιστορικές τοποθεσίες έχουν μεγάλη επισκεψιμότητα».

«Πολλά από τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς της Σκωτίας χρησιμοποιούνται ως τοποθεσίες γυρισμάτων που ενθαρρύνουν τους επισκέπτες να πραγματοποιήσουν ταξίδια "σετ-τζετ" για να βιώσουν τις αγαπημένες τους κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές, όπως η σειρά "Outlander"» τόνισε.

Το Εθνικό Μουσείο της Σκωτίας παρέμεινε το νούμερο ένα δωρεάν αξιοθέατο με τους επισκέπτες να αυξάνονται κατά 5,9% σε 2.314.974.

Η Συλλογή Burrell στη Γλασκώβη κατέγραψε 555.888 επισκέψεις, σημειώνοντας αύξηση 11,6%, ενώ οι Εθνικές Πινακοθήκες της Σκωτίας στο Εδιμβούργο σημείωσαν αύξηση 8,9% σε 1.999.196.

