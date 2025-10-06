Μηλιωτάδες: Το κουδούνι φέτος χτύπησε μόνο για 6 μαθητές

Στους Μηλιωτάδες Ιωαννίνων, το σχολικό κουδούνι χτύπησε φέτος για μόλις τρία παιδιά στο δημοτικό και τρία στο νηπιαγωγείο.

Το σχολείο, όπως αποτυπώνεται στο σχετικό ρεπορτάζ του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα στον ΣΚΑΪ» λειτουργεί ως σχολικό κέντρο για 12 ολόκληρα χωριά. Κι όμως, οι μαθητές μετριούνται πια στα δάχτυλα.

Στην Ήπειρο φέτος, μπήκε λουκέτο σε 38 σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης λόγω έλλειψης μαθητών.

Πηγή: skai.gr

